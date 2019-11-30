Поймал-отпустил: на реке Бзыбь пройдет соревнование по спортивной ловле

Соревнование на Кубок Карачаево-Черкесской республики по ловле рыбы впервые пройдет в Абхазии. Об условиях и правилах мероприятия рассказал в интервью радио Sputnik президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберт Бондаренко.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. По словам президента Федерации, ранее тоже проводились соревнования, но каждой страной в отдельности.

В этом году Абхазия примет у себя 16 команд из разных регионов Российской Федерации. Абхазия выставит три команды.

"По международным правилам, в каждой команде должно находиться по три человека, на соревнованиях республику подставят сборная команда Абхазии, команды из Сухума и Бзыбь", - рассказал Альберт Бондаренко.

Участники будут ловить рыбу по системе "поймал-отпустил". Спортсмены могут использовать исключительно безбородочные крючки, чтобы рыба не пострадала во время ловли.

Спортсменам запрещено брать пойманную рыбу в руки. Как подчеркнул Бондаренко, главное, чтобы рыба осталась живой.

Участники будут ловить хищные породы рыб – форель, голавль и лосось. По традиции, во время проведения соревнований, организаторы покупают от 400 до 500 килограммов рыбы и выпускают в реку.

Читайте также: