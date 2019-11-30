Поймал-отпустил: на реке Бзыбь пройдет соревнование по спортивной ловле

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. По словам президента Федерации, ранее тоже проводились соревнования, но каждой страной в отдельности.
В этом году Абхазия примет у себя 16 команд из разных регионов Российской Федерации. Абхазия выставит три команды.
"По международным правилам, в каждой команде должно находиться по три человека, на соревнованиях республику подставят сборная команда Абхазии, команды из Сухума и Бзыбь", - рассказал Альберт Бондаренко.
Спортсменам запрещено брать пойманную рыбу в руки. Как подчеркнул Бондаренко, главное, чтобы рыба осталась живой.
Участники будут ловить хищные породы рыб – форель, голавль и лосось. По традиции, во время проведения соревнований, организаторы покупают от 400 до 500 килограммов рыбы и выпускают в реку.
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