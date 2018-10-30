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Альберт Бондаренко
© Фото : личный архив

Бондаренко о спортивной рыбалке в Абхазии: помогаем природе

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Президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберт Бондаренко в интервью Sputnik рассказал о том, как родилась идея проводить чемпионаты по ловле рыбы в Абхазии.

"Мы ловим только по системе "поймал-отпустил", рыба не травмируется.  Более того, мы за свой счет приобретаем форель и выпускаем ее в реку. К примеру, за последние четыре года благодаря нашей Федерации было выпущено в реки страны более 20 тысяч половозрелых особей. За последние годы в Абхазии, да и в реках Краснодарского края, рыба сокращается, становится ее очень мало, я уже не говорю про вред от электроудочников и браконьеров. Мы собрались с ребятами и решили запускать рыбу в реки, нам подсказали, что это можно совместить с рыболовным спортом, так и пошло", — рассказал Бондаренко.

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Теги:
рыбалка, Абхазия


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