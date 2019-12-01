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Мцара 140 лет

Колыбель амшенских армян Абхазии: жители Мцары отметили юбилей села

Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Мцара - первое по времени возникновения армянское село Абхазии, годом создания села считается 1879-й. В воскресенье 1 декабря жители и выходцы села отмечали 140-летие Мцары.

Лучший табак на черноморском побережье Кавказа и сочные, ароматные мцарские яблоки - именно этим село прославилось в Абхазии и за ее пределами практически с самого его основания в 1879 году.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Мцара – первое армянское село в республике. В конце XIX века армяне семьями бежали сюда от резни в Турции.

По дедовским рецептам: армяне Абхазии отметили праздник "Амшен"

"Около 80 семей амшенцев на двух кораблях прибыли на территорию Абхазии. Мцара на тот момент была покинута абхазами после Кавказской войны. То есть абхазы сами подверглись махаджирству, гонениям. И жители Аацы и других близлежащих сел с пониманием отнеслись к армянам. Их народ постигла такая же участь. Постепенно здесь сформировалось армянское село", – начал свой рассказ учитель истории в местной школе Жора Огосян.

Именно его прадед, рискуя жизнью, некогда привез в Абхазию мцарские яблоки. По рассказам потомка, когда глава семейства Огосян, убегая от преследований в Турции, попал на уходящий в Абхазию корабль, с ним была связка яблоневых саженцев. В море разыгрался сильный шторм, и связку смыло волной. Огосян не растерялся, бросился за ней в воду и вскоре вернулся целым и невредимым со связкой яблоневых саженцев в руках.

На новом месте Огосян в первую очередь посадил яблони, которые прославились как мцарские.

Табаководство и первые школы

Армяне очень быстро обжили село. В 1881 году здесь была построена церковь, а уже в 1883 году при ней появилась приходская школа.

Основным занятием армян в Абхазии стало разведение фруктовых садов, а также табаководство. Не случайно здесь в 1924 году появился табачный склад.

"Здесь выращивали высококачественный табак "Самсун", который шел на экспорт. В советский период колхоз "Мцара" был одним из передовых в Абхазии", – с гордостью отметил учитель истории.

Сейчас табаководство в Мцаре не развивается. Нет спроса. Основное занятие жителей села, коих насчитывается порядка 300 человек, - сельское хозяйство.

"Выращиваем фрукты и овощи, которые местные реализуют на Гудаутском рынке", – добавил Огосян.

Особый статус

140-летие села жители Мцары решили отпраздновать на широкую ногу. В здании бывшего табачного склада – ныне свадебного зала – они накрыли столы с национальными армянскими и абхазскими блюдами.

© Foto / ARMINFOCENTER
Минасян о юбилее армянского села Мцара в Абхазии: будем угощать и веселить

"Мы привезли не только мцарские яблоки, но и рецепты наших предков, которые мы передаем от поколения к поколению, – рассказывает  жительница села Светлана Торосян. – Но и, конечно же, мы у местных жителей заимствовали многие национальные блюда. Все эти блюда сегодня мы предлагаем гостям. Это и долма, и абыста, и ачашв, и сациви, и шашлык. И все мы делаем из домашних, наших местных продуктов. Рецепты всех  блюд мы передаем из поколения в поколение. Стараемся передать эти рецепты нашим младшим, чтобы и они также вкусно готовили".

На празднование 140-летия Мцары приехали выходцы села из разных районов Абхазии и России.

Организатор праздника, председатель армянской общины Гагрского района Хачик Миносян, поздравил жителей села и подчеркнул, что Мцара имеет особый статус, так как она является колыбелью амшенских армян.

"140-летие – красивый праздник. У Мцары особый статус. Это первое армянское поселение на территории Республики Абхазия", – отметил Миносян.

Поздравил мцарцев и вице-президент Абхазии Аслан Барциц. Он отметил, что Абхазия – та страна, в которой армяне могут спокойно жить и работать, иметь свои школы, периодические издания.

"Все это благодаря позитивной работе армянской общины в Абхазии. И в тяжелые времена для нашей страны, во времена, когда наш общий враг хотел стереть с лица земли не только абхазов, но и армян, русских и других жителей республики, армяне встали рядом с абхазами и защитили Абхазию", – добавил Аслан Барциц.

После официальных речей праздник продолжился застольем и концертом.

Мцара - первое по времени возникновения армянское село в Абхазии. Во второй половине XIX века Мцара сильно пострадала в результате махаджирства. Из Мцары были выселены все коренные жители, и территория на несколько лет обезлюдела.

В 1881 году, с момента поселения армян, Мцара стала первым компактным армянским поселением в Абхазии. Сегодня в Мцаре проживает около 300 человек.

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