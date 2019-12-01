Колыбель амшенских армян Абхазии: жители Мцары отметили юбилей села

Мцара - первое по времени возникновения армянское село Абхазии, годом создания села считается 1879-й. В воскресенье 1 декабря жители и выходцы села отмечали 140-летие Мцары.

Лучший табак на черноморском побережье Кавказа и сочные, ароматные мцарские яблоки - именно этим село прославилось в Абхазии и за ее пределами практически с самого его основания в 1879 году.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Мцара – первое армянское село в республике. В конце XIX века армяне семьями бежали сюда от резни в Турции.

"Около 80 семей амшенцев на двух кораблях прибыли на территорию Абхазии. Мцара на тот момент была покинута абхазами после Кавказской войны. То есть абхазы сами подверглись махаджирству, гонениям. И жители Аацы и других близлежащих сел с пониманием отнеслись к армянам. Их народ постигла такая же участь. Постепенно здесь сформировалось армянское село", – начал свой рассказ учитель истории в местной школе Жора Огосян.

Именно его прадед, рискуя жизнью, некогда привез в Абхазию мцарские яблоки. По рассказам потомка, когда глава семейства Огосян, убегая от преследований в Турции, попал на уходящий в Абхазию корабль, с ним была связка яблоневых саженцев. В море разыгрался сильный шторм, и связку смыло волной. Огосян не растерялся, бросился за ней в воду и вскоре вернулся целым и невредимым со связкой яблоневых саженцев в руках.

На новом месте Огосян в первую очередь посадил яблони, которые прославились как мцарские.

Табаководство и первые школы

Армяне очень быстро обжили село. В 1881 году здесь была построена церковь, а уже в 1883 году при ней появилась приходская школа.

Основным занятием армян в Абхазии стало разведение фруктовых садов, а также табаководство. Не случайно здесь в 1924 году появился табачный склад.

"Здесь выращивали высококачественный табак "Самсун", который шел на экспорт. В советский период колхоз "Мцара" был одним из передовых в Абхазии", – с гордостью отметил учитель истории.

Сейчас табаководство в Мцаре не развивается. Нет спроса. Основное занятие жителей села, коих насчитывается порядка 300 человек, - сельское хозяйство.

"Выращиваем фрукты и овощи, которые местные реализуют на Гудаутском рынке", – добавил Огосян.

Особый статус

140-летие села жители Мцары решили отпраздновать на широкую ногу. В здании бывшего табачного склада – ныне свадебного зала – они накрыли столы с национальными армянскими и абхазскими блюдами.

"Мы привезли не только мцарские яблоки, но и рецепты наших предков, которые мы передаем от поколения к поколению, – рассказывает жительница села Светлана Торосян. – Но и, конечно же, мы у местных жителей заимствовали многие национальные блюда. Все эти блюда сегодня мы предлагаем гостям. Это и долма, и абыста, и ачашв, и сациви, и шашлык. И все мы делаем из домашних, наших местных продуктов. Рецепты всех блюд мы передаем из поколения в поколение. Стараемся передать эти рецепты нашим младшим, чтобы и они также вкусно готовили".

На празднование 140-летия Мцары приехали выходцы села из разных районов Абхазии и России.

Организатор праздника, председатель армянской общины Гагрского района Хачик Миносян, поздравил жителей села и подчеркнул, что Мцара имеет особый статус, так как она является колыбелью амшенских армян.

"140-летие – красивый праздник. У Мцары особый статус. Это первое армянское поселение на территории Республики Абхазия", – отметил Миносян.

Поздравил мцарцев и вице-президент Абхазии Аслан Барциц. Он отметил, что Абхазия – та страна, в которой армяне могут спокойно жить и работать, иметь свои школы, периодические издания.

"Все это благодаря позитивной работе армянской общины в Абхазии. И в тяжелые времена для нашей страны, во времена, когда наш общий враг хотел стереть с лица земли не только абхазов, но и армян, русских и других жителей республики, армяне встали рядом с абхазами и защитили Абхазию", – добавил Аслан Барциц.

После официальных речей праздник продолжился застольем и концертом.

Мцара - первое по времени возникновения армянское село в Абхазии. Во второй половине XIX века Мцара сильно пострадала в результате махаджирства. Из Мцары были выселены все коренные жители, и территория на несколько лет обезлюдела.

В 1881 году, с момента поселения армян, Мцара стала первым компактным армянским поселением в Абхазии. Сегодня в Мцаре проживает около 300 человек.

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