Долма, танцы и баран на вертеле: праздник "Амшен" в Яштухе

Праздник амшенских армян прошел в Абхазии четвертый раз. На это событие, как и в прошлые годы, съехались представители армянской общины и гости мероприятия со всей республики.

Каждый год амшенские армяне проводят традиционный праздник в разных местах, в прошлом году народные гуляния прошли в селе Махадыр, в этом выбор пал на село Яштуха Сухумского района.

Праздник собрал не только амшенских армян, сюда пришли жители разных национальностей, были и туристы, которые с интересом знакомились с культурой армян.

Помимо барана на вертеле, в павильонах было большое разнообразие блюд амшенских армян, среди них знаменитая долма, кукурузный хлеб и хапама.

Организаторы "Амшена" предусмотрели и концерт, на котором исполнялись как армянские песни и танцы, так и абхазские, что подразумевает единство абхазского и армянского народа.

На сцену вышли хореографические и вокальные коллективы Абхазии, а также чемпион высшей лиги КВН команда "Армянский двор".

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