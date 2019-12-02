Похищенный в Сухуме мужчина освобожден

СУХУМ, 2 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство внутренних дел Абхазии совместно с СГБ республики освободило похищенного Армена Григоряна в воскресенье 1 декабря, рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.
По уточнению ведомства, похищенный был найден в рамках оперативно-розыскных мероприятий в одном из сел Гудаутского района. По подозрению в совершении похищения задержаны несколько человек.
"Прокуратурой города Сухум в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом "а" части 2 статьи 119 УК РА, а именно похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - отметили в ведомстве.
По данным МВД, самочувствие Армена Григоряна удовлетворительное.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Армен Григорян, 1976 года рождения, был похищен неизвестными 24 ноября примерно в 17:30, в районе кладбища "Лечкоп".
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