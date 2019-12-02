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Похищенный в Сухуме мужчина освобожден

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191202/1028922566/Pokhischennyy-v-Sukhume-muzhchina-osvobozhden.html

Гражданина Абхазии Армен Григорян был похищен неизвестными 24 ноября около половины шестого вечера в Сухуме.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство внутренних дел Абхазии совместно с СГБ республики освободило похищенного Армена Григоряна в воскресенье 1 декабря, рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

По уточнению ведомства, похищенный был найден в рамках оперативно-розыскных мероприятий в одном из сел Гудаутского района. По подозрению в совершении похищения задержаны несколько человек.

"Прокуратурой города Сухум в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом "а" части 2 статьи 119 УК РА, а именно похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - отметили в ведомстве.

По данным МВД, самочувствие Армена Григоряна удовлетворительное.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Армен Григорян, 1976 года рождения, был похищен неизвестными 24 ноября примерно в 17:30, в районе кладбища "Лечкоп".

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