Стали известны подробности похищения человека в Сухуме

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Неизвестные похитили человека в Сухуме, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

"Из материалов уголовного дела следует, что 24 ноября 2019 года, примерно в 17:30, в городе Сухум, в районе кладбища Лечкоп, неустановленной группой лиц совершено похищение Григоряна Армена Ашотовича, 1976 года рождения", - говорится в сообщении.

С 24 ноября 2019 года прокуратура Сухума по данному факту проводила доследственную проверку, чтобы установить подробности совершения преступления.

Оперативным службам даны "соответствующие поручения с целью установления и задержания лиц, совершивших похищение Григоряна", отметили в Генеральной прокуратуре.

Ранее похищение человека в Сухуме обсуждалось среди прочих преступлений в ходе совещания по криминогенной обстановке в Абхазии, которое прошло в Парламенте Абхазии.

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