18:49 29 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.08
  • EUR70.55
Поиск
Прокуратура.

Стали известны подробности похищения человека в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
206210
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images//102891/31/1028913114.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191129/1028909931/Stali-izvestny-podrobnosti-pokhischeniya-cheloveka-v-Sukhume.html

Неизвестные похитили гражданина Абхазии Армена Григоряна 24 ноября около половины шестого вечера.

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Неизвестные похитили человека в Сухуме, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

"Из материалов уголовного дела следует, что 24 ноября 2019 года, примерно в 17:30, в городе Сухум, в районе кладбища Лечкоп, неустановленной группой лиц совершено похищение Григоряна Армена Ашотовича, 1976 года рождения",  - говорится в сообщении.

С 24 ноября 2019 года прокуратура Сухума по данному факту проводила доследственную проверку, чтобы установить подробности совершения преступления.

Оперативным службам даны "соответствующие поручения с целью установления и задержания лиц, совершивших похищение Григоряна", отметили в Генеральной прокуратуре.

Ранее похищение человека в Сухуме обсуждалось среди прочих преступлений в ходе совещания по криминогенной обстановке в Абхазии, которое прошло в Парламенте Абхазии.

Читайте также:

Теги:
похищение, Сухум


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лучшие панорамы года: победители фотоконкурса EPSON International Pano Awards
"Талибан" стремится к миру: Трамп сделал зявление по итогам визита в Афганистан
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться