Виден на горизонте: "Князь Владимир" зашел в Сухумскую бухту

Круизный лайнер "Князь Владимир" вышел из порта Сочи и отправился в Абхазию вечером в воскресенье 1 декабря, его прибытия в Сухумском порту ожидали с 7:00.

СУХУМ, 2 дек- Sputnik, Асмат Цвижба. Круизный лайнер "Князь Владимир" стоит на рейде в Сухумскому морском порту, сообщает корреспондент Sputnik Абхазия с места события.

С шести утра, несмотря на холод, у морпорта собрались жители Сухума, которые ожидают захода первого круизного лайнера за 26 лет.

Подруги Диана, Светлана и Нателла встали к шести утра, чтобы стать свидетельницами исторического, по их мнению, события. Диана вспомнила, как в советское время она с подругами с нетерпением ждала прихода лайнеров, которые привозили в Абхазию не только иностранных туристов, но и импортные товары.

"Помню, как мы ждали корабль, чтобы достать какие-нибудь вещички, а их ведь нельзя было просто так взять, не разрешалось ничего выносить из корабля. Поэтому мы заходили на корабль в шлепках, а выходили оттуда уже в импортных калатушках. И такие шлепки были разбросаны по всему порту", - с улыбкой вспоминает жительница.

Собрались у порта и представители молодого поколения, которые впервые увидят, как в Абхазию прибывает лайнер.

"Думаю, это очень важно для нашей страны. Ведь начнет развиваться туризм с еще большей силой, люди будут приезжать не только из России, но и из-за рубежа", - считает Илона, которая призналась, что проснулась так рано не ради прихода лайнера, но, оказавшись в порту, все же решила не упускать такой шанс.

Собравшиеся спешат запечатлеть лайнер на телефоны, снимают видео и фото и делятся ими в соцсетях.

Посмотреть на прибытие круизного лайнера "Князь Владимир" в Сухумский порт пришли и взрослые и дети © Sputnik / Томас Тхайцук

Жители Сухума встречают круизный лайнер "Князь Владимир" на набережной © Sputnik / Томас Тхайцук

Круизный лайнер "Князь Владимир" виден небольшой точкой на горизонте, люди не расходятся, все ждут его прибытия © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Посмотреть на прибытие круизного лайнера "Князь Владимир" в Сухумский порт пришли и взрослые и дети

В июне 2019 года Межведомственная делегация из Абхазии отправилась в поездку из Сочи в Севастополь на круизном лайнере "Князь Владимир". По итогам рабочей поездки сообщалось, что лайнер может расширить маршрутную сеть до абхазского порта в Сухуме уже в 2019 году.

Окончательное решение было принято по итогам абхазо-российской встречи между черноморскими портами двух стран, которая состоялась в Кабмине Абхазии 16 августа.

Регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России планируется наладить уже в 2020 году. Всего в следующем году намечено шесть рейсов в Сухум. Средняя загрузка круизного лайнера "Князь Владимир" около 600-700 пассажиров.

В интервью Sputnik Абхазия заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России Захарий Джиоев отметил, что если количество желающих путешествовать в Абхазию увеличится, то будет рассматриваться вопрос об увеличении и количества судов.

В Сухумскую бухту круизные лайнеры заходили в последний раз 26 лет назад. В послевоенное время и по сей день в морпорт заходили только грузовые суда.

К прибытию в Сухумский порт "Князя Владимира" готовиться начали еще в сентябре.

Для того, чтобы столичный порт мог принимать лайнер, Госкомпания "Абхазское морское пароходство" проводила дноуглубительные работы, из моря выгребали ил и грунт. К этой работе привлекались и водолазы.

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