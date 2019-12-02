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Круизный лайнер Князь Владимир в Сухумском порту

Виден на горизонте: "Князь Владимир" зашел в Сухумскую бухту

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191202/1028922704/Viden-na-gorizonte-Knyaz-Vladimir-zashel-v-Sukhumskuyu-bukhtu.html

Круизный лайнер "Князь Владимир" вышел из порта Сочи и отправился в Абхазию вечером в воскресенье 1 декабря, его прибытия в Сухумском порту ожидали с 7:00.

СУХУМ, 2 дек- Sputnik, Асмат Цвижба. Круизный лайнер "Князь Владимир" стоит на рейде в Сухумскому морском порту, сообщает корреспондент Sputnik Абхазия с места события.

Круизный лайнер Князь Владимир
© Foto / Пресс-служба ООО "Черноморские круизы"
Тестовый рейс: круизный лайнер "Князь Владимир" отправился в Абхазию

С шести утра, несмотря на холод, у морпорта собрались жители Сухума, которые ожидают захода первого круизного лайнера за 26 лет.

Подруги Диана, Светлана и Нателла встали к шести утра, чтобы стать свидетельницами исторического, по их мнению, события. Диана вспомнила, как в советское время она с подругами с нетерпением ждала прихода лайнеров, которые привозили в Абхазию не только иностранных туристов, но и импортные товары.

"Помню, как мы ждали корабль, чтобы достать какие-нибудь вещички, а их ведь нельзя было просто так взять, не разрешалось ничего выносить из корабля. Поэтому мы заходили на корабль в шлепках, а выходили оттуда уже в импортных калатушках. И такие шлепки были разбросаны по всему порту", - с улыбкой вспоминает жительница.

Собрались у порта и представители молодого поколения, которые впервые увидят, как в Абхазию прибывает лайнер.

"Думаю, это очень важно для нашей страны. Ведь начнет развиваться туризм с еще большей силой, люди будут приезжать не только из России, но и из-за рубежа", - считает Илона, которая призналась, что проснулась так рано не ради прихода лайнера, но, оказавшись в порту, все же решила не упускать такой шанс.

Собравшиеся спешат запечатлеть лайнер на телефоны, снимают видео и фото и делятся ими в соцсетях.

  • Посмотреть на прибытие круизного лайнера Князь Владимир в Сухумский порт пришли и взрослые и дети
    Посмотреть на прибытие круизного лайнера "Князь Владимир" в Сухумский порт пришли и взрослые и дети
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Жители Сухума встречают круизный лайнер Князь Владимир на набережной
    Жители Сухума встречают круизный лайнер "Князь Владимир" на набережной
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Круизный лайнер Князь Владимир виден небольшой точкой на горизонте, люди не расходятся, все ждут его прибытия
    Круизный лайнер "Князь Владимир" виден небольшой точкой на горизонте, люди не расходятся, все ждут его прибытия
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Посмотреть на прибытие круизного лайнера "Князь Владимир" в Сухумский порт пришли и взрослые и дети

 

В июне 2019 года Межведомственная делегация из Абхазии отправилась в поездку из Сочи в Севастополь на круизном лайнере "Князь Владимир". По итогам рабочей поездки сообщалось, что лайнер может расширить маршрутную сеть до абхазского порта в Сухуме уже в 2019 году. 

Окончательное решение было принято по итогам абхазо-российской встречи между черноморскими портами двух стран, которая состоялась в Кабмине Абхазии 16 августа.

Регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России планируется наладить уже в 2020 году. Всего в следующем году намечено шесть рейсов в Сухум. Средняя загрузка круизного лайнера "Князь Владимир" около 600-700 пассажиров.

В интервью Sputnik Абхазия заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России Захарий Джиоев отметил, что если количество желающих путешествовать в Абхазию увеличится, то будет рассматриваться вопрос об увеличении и количества судов.

В Сухумскую бухту круизные лайнеры заходили в последний раз 26 лет назад. В послевоенное время и по сей день в морпорт заходили только грузовые суда.

К прибытию в Сухумский порт "Князя Владимира" готовиться начали еще в сентябре.

Для того, чтобы столичный порт мог принимать лайнер, Госкомпания "Абхазское морское пароходство" проводила дноуглубительные работы, из моря выгребали ил и грунт. К этой работе привлекались и водолазы.

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