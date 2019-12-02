На теплоходе музыка играла: Сухумский порт и его гости

Какие корабли принимал порт Сухума, какие события там происходили и кого он готов принять в ближайшее время, в фотоленте Sputnik Абхазия.

В пондельник 2 декабря в Сухумский порт в тестовом режиме должен зайти круизный лайнер "Князь Владимир", который накануне выдвинулся из Сочинского морпорта.

История становления Сухумского порта начинается в 1863 году, когда у берегов столицы Абхазии установили первые створные знаки - навигационные сооружения яркого цвета. Спустя почти 90 лет был построен железобетонный пирс длиной 300 метров с двумя причалами.

Сухумский порт способен принимать паромные судна типа "Ролкер" – это судна для перевозки грузов на колесной базе - автомобили, грузовой транспорт, железнодорожные вагоны и пассажиров. Размер акватории – 8,3 гектаров.

В 1975 году в Сухумском порту было начато строительство первого в стране морского вокзала в 50 метрах от берега, на железобетонной платформе, опирающейся на сваи. Проект морвокзала в форме корабля был разработан в Ленинградском институте архитектуры и искусства по инициативе А. Косыгина.

До Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов порт столицы Абхазии принимал десятки кораблей и круизных лайнеров в год.

Следующим его "гостем" станет круизный лайнер "Князь Владимир", расширение маршрута которого с включением порта Сухума запланировано на весну 2020 года.

Первый технический заплыв намечен на 2 декабря.

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