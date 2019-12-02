Родственники убитых Авидзба и Шамба требуют отставки министра внутренних дел Абхазии

Митинг родственников убитых в ходе стрельбы в Сухуме 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба начался на площади Свободы в Сухуме в понедельник, 2 декабря. В настоящий момент митингующие направились к Парламенту республики.

СУХУМ, 2 дек- Sputnik, Асмат Цвижба. Родственники убитых в перестрелке в Сухуме Алхаса Авидзба и Астамура Шамба выдвинули требования министру внутренних дел Абхазии Гарри Аршба уйти в отставку и покинуть страну, сообщил Sputnik Абхазии представитель митингующих Ахра Авидзба.

По его словам, родственники убитых настроены серьезно.

"Так не может продолжаться дальше, поэтому мы собрали народ, чтобы объяснить, что мы вынуждены так действовать. Мы хотим, чтобы МВД работало. Если уже народ об этом просит, значит, это точка кипения", - объяснил Авидзба.

Авидзба уточнил, что родственники убитых лично обращались к президенту со своим требованием и обсуждали отставку министра внутренних дел, которая, по его словам, должна была произойти в понедельник, 2 декабря.

"Сейчас мы ждем, чтобы Гарри Аршба покинул республику. Мы не ждем того, чтобы он сюда пришел, у него было время к нам обратиться. Мы собираемся сегодня пойти в Парламент, и, я думаю, нас примут и услышат. Не исключено, что мы пойдем и в МВД", - отметил он, подчеркнув, что речь не идет о штурме ведомств, митинг носит мирный характер.

На площади Свободы в Сухуме собралось около 300 человек, не только родственники Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, но и неравнодушные граждане.

22 ноября в Сухуме группа неизвестных в масках устроила стрельбу из автомата в сторону ресторана "Сан-Ремо", расположенного на набережной Махаджиров.

В результате происшествия двое погибли, Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Трое с ранениями были доставлены в больницы Сухума, в том числе тяжело раненная Доминика Акиртава. Состояние девушки остается крайне тяжелым, она находится в реанимации республиканской больницы.

В ЦРБ также был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Рустам Шамба, 1977 года рождения, а во вторую клиническую больницу с ранением руки Шамиль Авидзба, 1997 года рождения. Их жизням не угрожает опасность.

23 ноября прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса по факту убийства двух граждан Абхазии.

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