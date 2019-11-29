Боль и надежда семьи Акиртава: родственники Доминики рассказали, чем жили эти семь дней

Двадцатиоднолетняя Доминика Акиртава получила тяжелые огнестрельные ранения в результате стрельбы у ресторана Сан-Ремо на набережной Сухума в пятницу 22 ноября.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Родители раненой в Сухуме Доминики Акиртава поблагодарили всех за поддержку в беседе с корреспондентом Sputnik Абхазия.

В больнице круглые сутки находятся родители или члены семьи Доминики. Поддержать девушку приходят родственники, друзья и соседи, которые ожидают новостей в холле Республиканской больницы.

По словам отца Доминики Юрия Акиртава, на беду, произошедшую в их семье, откликнулось много людей и каждый из них пытается оказать хоть какую-то помощь. Мама девушки – Лейла Акиртава рассказала, что всем необходимым для ее дочери они обладают, но неравнодушные граждане продолжают оказывать помощь, в том числе, финансовую. Пришлось открыть счет в банке.

"Люди желают помочь, но мы не хотим доставлять им неудобств. Пытаемся оформить банковскую карту, но процесс затягивается. Не знаю, как можно это ускорить", - поделилась мать Доминики и добавила, что старается держаться изо всех сил.

Юрий и Лейла Акиртава также рассказали, что с двухлетним сыном Доминики Аланом все хорошо, он ведет обычную жизнь ребенка и пока не понимает всего происходящего. В отсутствие бабушки и дедушки за ним ухаживают другие члены семьи.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения и соцобеспечения республики состояние пациентки остается тяжелым. В пятницу 29 ноября в Республиканскую больницу прибыли медики сочинской городской больницы №4, которые совместно с абхазскими врачами осмотрели Акиртава.

Врачи сочинской городской больницы №4 – нейрохирург Олег Мазманов и заведующий отделением реанимации Валерий Шустов согласились с ходом и тактикой лечения Акиртава.

Мазманов отметил, что он и его коллеги в подобной ситуации провели бы такую же работу.

"В то же время, к сожалению, состояние остается очень тяжелым. Пациентка нетранспортабельна с нестабильной гемодинамикой, поддерживается большими дозами вазопрессоров", - сказал Мазманов.

В среду 27 ноября врачи Республиканской больницы сделали трахеостомию и обработали пулевое ранение Акиртава, но пуля извлечена не была. Эта операция, по словам медиков, кардинально не меняет ситуацию.

Группа неизвестных в масках 22 ноября устроила стрельбу из автомата у ресторана "Сан-Ремо", расположенного на набережной Махаджиров. В результате происшествия двое погибли, Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Трое с ранениями были доставлены в больницы Сухума, в том числе Доминика Акиртава.

В ЦРБ также был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Рустам Шамба, 1977 года рождения, а в городскую больницу с ранением руки Шамиль Авидзба, 1997 года рождения. Их жизни вне опасности.

В субботу 23 ноября прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса по факту убийства двух граждан Абхазии.

В пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии рассказали, что создана следственная группа из числа сотрудников прокуратуры Сухума, которые занимаются расследованием инцидента. Назначены экспертизы и даны поручения об установлении лиц, совершивших преступление.

На криминогенную обстановку в стране отреагировали депутаты Народного собрания, которые провели заседание по этой теме в среду 27 ноября с участием министра Внутренних дел Гарри Аршба.

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