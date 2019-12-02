Министр внутренних дел Абхазии освобожден от должности

СУХУМ, 2 дек- Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении Гарри Аршба от должности министра внутренних дел.

"Освободить Аршба Гарри Анатольевича от должности министра внутренних дел Республики Абхазия", - говорится в тексте указа.

В понедельник днем на площадь Свободы в Сухуме на митинг собрались родственники убитых в ходе стрельбы в Сухуме 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба и неравнодушные граждане. Митингующие выдвинули требования министру внутренних дел Абхазии Гарри Аршба уйти в отставку и покинуть страну. После они направились к Парламенту республики.

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