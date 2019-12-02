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Министр внутренних дел Абхазии освобожден от должности

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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132010
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191202/1028925358/Ministr-vnutrennikh-del-Abkhazii-osvobozhden-ot-dolzhnosti.html

Соответствующий указ президента Абхазии Рауля Хаджимба опубликован на сайте главы государства в понедельник, 2 декабря.

СУХУМ, 2 дек- Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении Гарри Аршба от должности министра внутренних дел.

"Освободить Аршба Гарри Анатольевича от должности министра внутренних дел Республики Абхазия", - говорится в тексте указа.

В понедельник днем на площадь Свободы в Сухуме на митинг собрались родственники убитых в ходе стрельбы в Сухуме 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба и неравнодушные граждане. Митингующие выдвинули требования министру внутренних дел Абхазии Гарри Аршба уйти в отставку и покинуть страну. После они направились к Парламенту республики.

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