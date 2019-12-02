Ситуация у Парламента Абхазии: митингующие не будут расходиться

У здания Парламента Абхазии в понедельник, 2 декабря собралось более 300 человек, в том числе родственники убитых в ходе стрельбы в Сухуме 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии подписал указ об освобождении от должности главы МВД Гарри Аршба, однако митингующие не торопятся расходиться, сообщает корреспондент Sputnik Абхазия с места событий.

Родственники согласны с тем, что их требования выполнены, отметил один из представителей митингующих, политик, общественный деятель Сергей Шамба.

"Пока что не расходимся, потому что думаем зайти к президенту и узнать, кого он собирается назначать и что собирается делать дальше. Мы требуем, чтобы на его место (глава МВД - ред.) назначили человека, который способен изменить данную ситуацию", - объяснил он.

Днем в понедельник на площадь Свободы в Сухуме на митинг собрались родственники убитых в ходе стрельбы в Сухуме 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба и неравнодушные граждане. Митингующие выдвинули требования министру внутренних дел Абхазии Гарри Аршба уйти в отставку и покинуть страну.

Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении Гарри Аршба от занимаемой должности в понедельник, 2 декабря.

Позже глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он заявил, что внесет в Народное Собрание представление об освобождении генерального прокурора от должности.

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