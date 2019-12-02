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Здание администрации президента.

Президент Абхазии провел совещание с силовыми структурами

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В понедельник, 2 декабря, в столице Абхазии собралось на митинг около 300 человек, требующих отставки министра внутренних дел Гарри Аршба. Позже глава государства подписал указ об освобождении Аршба от должности.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание с силовыми структурами, об этом сообщается на сайте главы государства.

"На Совете Безопасности были определены сроки по раскрытию этих преступлений. Результат, который мы имеем, требует от меня принятия решений об отставке министра внутренних дел и внесения в Народное Собрание представления об освобождении генерального прокурора", - отметил Хаджимба, заслушав отчет о ходе расследования преступлений, совершенных в ноябре текущего года в городе Сухум.

В совещании принимали участие вице-президент Аслан Барциц, спикер Парламента - Народного Собрания Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба.

Ранее в понедельник президент Абхазии подписал указ об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба.

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