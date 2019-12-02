Первый замминистра внутренних дел Абхазии Казбек Кишмахов освобожден от должности

Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба освобожден от должности указом президента в понедельник 2 декабря, временно исполняющим обязанности главы МВД назначен Леван Кварацхелия.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Первый заместитель министра внутренних дел Абхазии Казбек Кишмахов освобожден от должности распоряжением Кабинета министров республики в понедельник 2 декабря. Об этом сообщается на сайте Кабмина республики.

"Освободить Кишмахова Казбека Мухадиновича с 2 декабря 2019 года от должности первого заместителя министра внутренних дел Республики Абхазия", - говорится в распоряжении.

В соответствии со статьей 12 Конституционного Закона Абхазии "О Кабинете министров (правительстве) Республики Абхазия", правительство по представлению премьер-министра назначает на должность и освобождает от должности заместителей министров и заместителей председателей госкомитетов, заместителей руководителей других органов при Кабмине, за исключением заместителей министра обороны.

Днем в понедельник на площади Свободы собралось более 300 человек, в том числе родственники убитых в ходе стрельбы в Сухуме 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел, затем они выдвинулись к Парламенту.

Позже глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об освобождении генерального прокурора от должности.

27 ноября Парламент уже проводил внеочередное собрание с привлечением руководства МВД и Генпрокуратуры, где обсуждали криминогенную ситуацию в стране. Тогда депутаты потребовали в кратчайшие сроки найти виновников в перестрелке на набережной Сухума, но результатов по сегодняшний день не было.

В понедельник 2 декабря Парламент вновь провел внеочередное собрание, на котором тайным голосованием было принято решение освободить от занимаемой должности генпрокурора Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия.

Указом президента временно исполняющем обязанности министра внутренних дел республики назначен Леван Кварацхелия.

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