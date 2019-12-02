Президент Абхазии назначил врио министра внутренних дел

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о временно исполняющем обязанности министра внутренних дел республики, об этом сообщается на сайте главы государства.

"Возложить временное исполнение обязанностей министра внутренних дел Республики Абхазия на и.о. заместителя министра внутренних дел Республики Абхазия Кварацхелия Левана Сергеевича", - говорится в указе.

Днем в понедельник на площади Свободы собралось более 300 человек, в том числе родственники убитых в ходе стрельбы в Сухуме 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел, затем они выдвинулись к Парламенту.

Позже глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об освобождении генерального прокурора от должности.

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