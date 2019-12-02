Железный гость Абхазии: как встретили и проводили "Князя Владимира" в Сухуме

Круизный лайнер "Князь Владимир" вернется в сухумский порт с пассажирами на борту в мае 2020 года.

Визит особенного гостя "Князя Владимира" Абхазия ждала долго, готовилась тщательно. Немало времени ушло на подготовку акватории Сухума к заходу лайнера и вот, наконец, утром 2 декабря судно пришвартовалось у берегов Абхазии. О том, как "Князя" встретили, чем угощали гостей, как журналисты "прорывались" на палубу и что они там увидели, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Журналисты и горожане пришли в порт Сухума ранним утром. Несмотря на холодный ветер они терпеливо ждали прибытия круизного лайнера "Князь Владимир" в порт столицы Абхазии – первого лайнера за 26 лет после войны.

К 8:00 судно показалось на горизонте, но подходить к берегу не спешило, стояло на рейде. Пришвартовался "Князь" примерно через полтора часа. Судно превзошло ожидания многих. Оно оказалось намного больше, чем они могли себе представить. Белый лайнер с российским триколором на бортах величественно "навис" над морвокзалом. При этом крупные габариты судна не помешали ему без проблем встать у пирса.

К 11:00 в порту Сухума состоялась встреча руководства Абхазии с руководством "Росморречфлота" и "Черноморских круизов". Гостей приняли, как того требуют абхазские традиции, ачашвом и вином в роге. Сопровождалось это действо звуками национальной музыки и танцами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Круизный лайнер "Князь Владимир" в Сухумском порту

Заместитель руководителя федерального агентства морского и речного транспорта России Захарий Джиоев пригласил президента Абхазии Рауля Хаджимба подняться на борт судна и все направились к "Князю Владимиру", но прошли они туда не сразу. У корабельного трапа, где блюстители правопорядка внимательно следили за обстановкой, наготове стояли журналисты.

Джиоев рассказал, что никаких проблем с заходом в порт Сухума не было, и погода этому благоволила.

"Все прошло очень четко. Береговые и судовые команды отработали как надо. Пришвартовались идеально", - сказал он.

Глава государства Рауль Хаджимба выразил надежду, что после захода "Князя Владимира" в порт Сухума, Абхазия снова начнет принимать суда, как это было в довоенные годы.

"Президент хочет на лайнер", - произнес кто-то из пресс-службы "Черноморских круизов", намекая на то, что пора закругляться с вопросами.

Чиновники поднялись на лайнер под изумленные взгляды журналистов, которым последовать за ними не позволили. Чтобы попасть на судно пришлось подсуетиться, но корреспондент Sputnik Абхазия оказался одним из немногих счастливчиков, которые все-таки попали на борт "Князя Владимира".

Ресторан и капитанский мостик

На палубе "Князя Владимира" первым бросились в глаза металлодетектор у входа и то, что вокруг много зеркал. Члены экипажа провели гостей в ресторан с ярко-красным ковром на полу, бежевыми занавесками и деревянной отделкой стен. Зеркал и там было в избытке. Официальные лица сидели за большим столом, накрытом белой скатертью.

© Sputnik Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с руководством "Черноморские круизы" и "Росморечфлота" России

Спикер Народного собрания Валерий Кварчия поделился воспоминаниями о том, как кипела жизнь в порту Сухума до войны в Абхазии. По его воспоминаниям, в летний сезон порт ежедневно принимал до двух тысяч туристов.

Вице-президент страны Аслан Барциц назвал прибытие лайнера в Абхазию знаковым событием. По его мнению, это хороший стимул для поднятия уровня туристического сервиса.

Приветливые и обходительные члены экипажа пригласили журналистов пройти, пожалуй, в самую интересную часть судна - на капитанский мостик, который расположен на самой верхней палубе. В этом небольшом помещении было много непонятного для простого обывателя оборудования, рычагов, кнопок, панелей. На больших окнах рубки висели две иконы православных святых – Владимира и Николая Чудотворца.

Стараясь не обращать внимания на незнакомцев, за компьютером в командном пункте сидела девушка в форме, которая что-то усердно изучала. Перед ней стоял монитор, куда выводятся все записи с камер наблюдения. Девушкой оказалась помощница штурмана Юлия Ложкина. Вот уж на кого точно не распространяется старое поверье "Женщина на борту – к несчастью".

Она рассказала, что в ее задачу входит организация судовой вахты, наблюдение, поддержка связи с экипажем и агентами порта, подготовка судовых документов. Юлия призналась, что ей впервые удалось выйти за границы России на "Князе Владимире".

"Когда мы только подходили, видели горы и эти прекрасные пейзажи. Удивил теплый прием и то, что нас встречало так много людей", - поделилась Юлия и пообещала, что обязательно вернется в Абхазию, но уже вне работы.

Капитан корабля Денис Павлюк тоже остался доволен тому, как его команду приняли в Абхазии. С технической стороны все прошло идеально, сухумский порт готов к приему "Князя Владимира", отметил он. Капитан также рассказал журналистам о своем судне.

"Максимальная вместимость пассажиров 800 человек. Экипаж состоит из 120 человек вместе с обслуживающим персоналом. Есть кинотеатр, три ресторана, два бассейна, два бара. Каждая каюта оборудована отдельным санузлом, работает Wi-Fi. Категории кают разные", - сказал Павлюк.

В зависимости от категории кают и сезонности, цена одного билета на круизный лайнер варьируется от 30 до 80 тысяч рублей, но можно рассчитывать на скидки при раннем бронировании.

До новых встреч

По графику "Князь Владимир" должен был покинуть сухумский порт в 19:00. Попрощаться с ним до следующей весны пришло несколько десятков человек, пришли даже семьями. С таким же интересом, но с палубы корабля, наблюдали за происходящим на пирсе члены экипажа.

К 19:30 убрали корабельный трап, и лайнер загудел еще громче. "Рык" железного "Князя" привлек внимание еще большего количества людей, все поспешили к отбывающему судну. Смартфоны и фотоаппараты в руках зевак были наготове.

Алина из Сухума не могла в течение дня прийти в порт и посмотреть на лайнер. Сделать это ей удалось только после работы. Девушка рассказала, что ей было интересно лично увидеть первое круизное судно, которое причалило к берегу Сухума спустя 26 лет. Увиденное ее впечатлило.

Пенсионер Сергей признался, что всегда питал страсть к морю и кораблям, и в молодые годы ему часто доводилось на них кататься. Последний раз он ходил в море еще в довоенные годы.

"Князя Владимира" отшвартовали. Лайнер немного отошел от пирса и медленно стал сдавать назад. Вдруг послышались громкие хлопки, и темное небо озарилось яркими, разноцветными красками. Это был салют, который запустили с крыши морского вокзала. "Князь Владимир" уходил торжественно и эффектно. Немного отплыв от причала, он издал долгий прощальный сигнал, развернулся и взял курс в сочинский порт.

Следующий заход лайнер запланирован на весну 2020 года. С мая по сентябрь он должен зайти в сухумский порт шесть раз.

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