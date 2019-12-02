Историческое событие: реакция жителей Сухума на "Князя Владимира"

Круизный лайнер "Князь Владимир" стал первым пассажирским теплоходом, зашедшим в порт Сухума за 26 лет.

Круизный теплоход прибыл в Абхазию в понедельник 2 декабря.

Жители Сухума начали собираться на набережной, чтобы встретить "Князя Владимира", около шести утра. Одни не могли пропустить "историческое событие", другим интересно было посмотреть на "величественный корабль", третьи пришли не только увидеть лайнер, но и вспомнить времена, когда Сухумская бухта была заполнена судами.

"В Советское время я часто путешествовала по морю. Ездила на "Иване Франко", – рассказала одна из жительниц Сухума.

Другим, посмотрев на "Князя Владимира", захотелось пуститься в плаванье. Житель Сухума Ашот даже выбрал себе маршрут.

"В первый же рейс попробую поехать на корабле в Крым", – поделился он планами.

Поприветствовать"Князя" пришел и президент Абхазии Рауль Хаджимба, который встретился с руководством "Черноморских круизов" и "Росморречфлота". Встреча прошла под аккомпанемент национальной музыки. Гостям предложили поднять винный рог в честь успешного захода лайнера и угоститься ачашвом. Также главу государства пригласили пройти на палубу и осмотреть судно.

Круизный лайнер "Князь Владимир" может вместить на борт более 500 пассажиров и 200 членов экипажа. На лайнере более 300 кают, девять пассажирских палуб, четыре бассейна, кинотеатр, две концертные площадки, салон красоты, спа-салон и магазин.

Планируется, что за год теплоход совершит шесть рейсов в Абхазию.

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