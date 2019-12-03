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Село Верхняя Эшера в Сухумском районе

Дело в трубе: почему в Сухуме неизбежны отключения воды

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Ныне функционирующая водопроводная сеть Сухума была введена в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века. С тех пор городской водопровод не менялся.

О состоянии водопроводной сети, о том, почему в столице неизбежны отключения воды и как изменить ситуацию, рассказал на радио Sputnik директор МУП "Водоканал" города Сухум Александр Харазия. 

Sputnik

Почему неизбежны отключения?

Состояние водопроводных сетей Сухума критическое. Они были введены в эксплуатацию в 1970-х годах. 

По словам директора МУП "Водоканал" Сухума Александра Харазия, срок эксплуатации труб уже дважды истек. И тем не менее трубы не менялись.

Воду в столице отключают, когда муниципальное предприятие проводит плановые работы, но чаще всего это происходит из-за аварий на насосных станциях или же прорывов труб.

Ремонтно-восстановительные работы водоканала
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ремонтно-восстановительные работы водоканала

"Ремонт предусматривает отключение воды. Пока в системе находится вода, мы не можем починить трубы. Если даже ремонт предполагает два-три часа работы, для того чтобы опустошить водопроводную сеть, нам необходимо на ночь отключать воду. Бывает, мы по 12-13 часов ждем, пока трубы не становятся сухими. И для того чтобы система снова заполнилась, необходимо определенное время. От насосной станции вода поступает в резервуар, а оттуда вода идет в городские резервуары, а так как они пустые к этому времени, необходимо время для их заполнения. Соответственно, для устранения утечки в одном месте, нам приходится оставить город без воды. Из-за двухчасовой работы город остается без воды на 15-20 часов", - пояснил Александр Харазия. 

Отключения после полуночи 

В центральной части Сухума воду ежедневно отключают после полуночи. Это, по словам Харазия, происходит из-за отсутствия резервных насосов. 

"Так происходит с 90-х годов прошлого века. Вода выключается по нескольким причинам. На насосных станциях очень часто нет резервных насосов. Покупка нового насоса, вполне возможно, снимет эту проблему, и мы сможем круглосуточно обеспечить горожан водой", - отметил Харазия. 

Как решить проблему?

Для того чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров. Сколько денег понадобится для полной замены водопроводной сети в Сухуме, директор МУП "Водоканал" затрудняется ответить. Но на это примерно уйдет несколько миллиардов рублей. Пока же такими средствами республика не обладает. 

Очистные сооружения в селе Нижняя Эшера
© Sputnik Константин Грецов
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За последние пять лет силами Водоканала трубы были заменены на улицах Ардзинба, Имама Шамиля и частично 4 Марта. 

По Инвестпрограмме построили новую насосную станцию в Нижней Эшере. 

"Строительство шло три года. В эксплуатацию станция будет введена буквально в течение недели. Она обеспечивает водой центральную часть города, район Маяка и Эшеры. Пользуясь моментом отключения воды в городе, мы переключили трубы от новой насосной станции в старую систему", - рассказал о проведенных работах Александр Харазия. 

На четвертой насосной станции на реке Гумиста также поменяли главный водовод. Это 800-миллиметровая труба протяженностью более шести километров. Главный водовод соединяет насосную станцию и резервуар.

Прокладка трубы на набережной Диоскуров
© Sputnik / Томас Тхайцук
Прокладка трубы на набережной Диоскуров
 

"Мы завершили строительство новой сети и планируем переключить ее также в течение недели. В день переключения, я думаю, мы на сутки отключим город от воды. Это необходимая мера. Мы будем врезаться в восьмисотую трубу. Она огромная. Раньше водовод был проблемным. Частые отключения были связаны именно с ним. Труба была старой, и необходимо уже было ее поменять. Подача воды однозначно улучшится. Но все разводящие сети также требуют замены", - подчеркнул Харазия. 

В Инвестпрограмме 2020-2022 годов указали перечень объектов, принадлежащих МУП "Водоканал", которые необходимо ремонтировать в следующие три года. 

"Мы отметили самые такие "горячие" места, в которых необходимо менять трубы и оборудование. Но Инвестпрограмма будет утверждена только после заседания Межправкомиссии", - отметил Александр Харазия.

Пока же о прекращении отключений воды в Сухуме говорить не приходится. Это возможно только после полной замены водопроводной сети.

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Теги:
водоснабжение, Абхазия, Сухум


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