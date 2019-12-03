Дело в трубе: почему в Сухуме неизбежны отключения воды

Ныне функционирующая водопроводная сеть Сухума была введена в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века. С тех пор городской водопровод не менялся.

О состоянии водопроводной сети, о том, почему в столице неизбежны отключения воды и как изменить ситуацию, рассказал на радио Sputnik директор МУП "Водоканал" города Сухум Александр Харазия.

Sputnik

Почему неизбежны отключения?

Состояние водопроводных сетей Сухума критическое. Они были введены в эксплуатацию в 1970-х годах.

По словам директора МУП "Водоканал" Сухума Александра Харазия, срок эксплуатации труб уже дважды истек. И тем не менее трубы не менялись.

Воду в столице отключают, когда муниципальное предприятие проводит плановые работы, но чаще всего это происходит из-за аварий на насосных станциях или же прорывов труб.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонтно-восстановительные работы водоканала

"Ремонт предусматривает отключение воды. Пока в системе находится вода, мы не можем починить трубы. Если даже ремонт предполагает два-три часа работы, для того чтобы опустошить водопроводную сеть, нам необходимо на ночь отключать воду. Бывает, мы по 12-13 часов ждем, пока трубы не становятся сухими. И для того чтобы система снова заполнилась, необходимо определенное время. От насосной станции вода поступает в резервуар, а оттуда вода идет в городские резервуары, а так как они пустые к этому времени, необходимо время для их заполнения. Соответственно, для устранения утечки в одном месте, нам приходится оставить город без воды. Из-за двухчасовой работы город остается без воды на 15-20 часов", - пояснил Александр Харазия.

Отключения после полуночи

В центральной части Сухума воду ежедневно отключают после полуночи. Это, по словам Харазия, происходит из-за отсутствия резервных насосов.

"Так происходит с 90-х годов прошлого века. Вода выключается по нескольким причинам. На насосных станциях очень часто нет резервных насосов. Покупка нового насоса, вполне возможно, снимет эту проблему, и мы сможем круглосуточно обеспечить горожан водой", - отметил Харазия.

Как решить проблему?

Для того чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров. Сколько денег понадобится для полной замены водопроводной сети в Сухуме, директор МУП "Водоканал" затрудняется ответить. Но на это примерно уйдет несколько миллиардов рублей. Пока же такими средствами республика не обладает.

За последние пять лет силами Водоканала трубы были заменены на улицах Ардзинба, Имама Шамиля и частично 4 Марта.

По Инвестпрограмме построили новую насосную станцию в Нижней Эшере.

"Строительство шло три года. В эксплуатацию станция будет введена буквально в течение недели. Она обеспечивает водой центральную часть города, район Маяка и Эшеры. Пользуясь моментом отключения воды в городе, мы переключили трубы от новой насосной станции в старую систему", - рассказал о проведенных работах Александр Харазия.

На четвертой насосной станции на реке Гумиста также поменяли главный водовод. Это 800-миллиметровая труба протяженностью более шести километров. Главный водовод соединяет насосную станцию и резервуар.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прокладка трубы на набережной Диоскуров

"Мы завершили строительство новой сети и планируем переключить ее также в течение недели. В день переключения, я думаю, мы на сутки отключим город от воды. Это необходимая мера. Мы будем врезаться в восьмисотую трубу. Она огромная. Раньше водовод был проблемным. Частые отключения были связаны именно с ним. Труба была старой, и необходимо уже было ее поменять. Подача воды однозначно улучшится. Но все разводящие сети также требуют замены", - подчеркнул Харазия.

В Инвестпрограмме 2020-2022 годов указали перечень объектов, принадлежащих МУП "Водоканал", которые необходимо ремонтировать в следующие три года.

"Мы отметили самые такие "горячие" места, в которых необходимо менять трубы и оборудование. Но Инвестпрограмма будет утверждена только после заседания Межправкомиссии", - отметил Александр Харазия.

Пока же о прекращении отключений воды в Сухуме говорить не приходится. Это возможно только после полной замены водопроводной сети.

Читайте также: