Харазия: срок эксплуатации водопроводных сетей Сухума истек дважды

По словам Харазия, состояние водопроводных сетей и канализации Сухума критическое.

"Судя по паспортам улиц, они были введены в эксплуатацию в 70-80-х годах прошлого века. Соответственно, в эксплуатации они уже в два, а то и в три раза больше срока. А отключения воды связаны с прорывами водопроводных сетей. Даже если ремонтные работы занимают два часа, воду необходимо отключать в ночь, чтобы опустошить водопроводные сети. Иногда на это уходит до 13 часов, в зависимости от точки работы. Чем ниже точка в городе, тем дольше вода остается в системе. На заполнение системы тоже уходит время", - рассказал Харазия.

Он также сообщил, что по Инвестиционной программе подходит к завершению строительство новой насосной станции, расположенной в Нижней Эшере.

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