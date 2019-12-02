18:56 02 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.41
  • EUR70.97
Поиск
© Sputnik

Харазия: срок эксплуатации водопроводных сетей Сухума истек дважды

Радио
Получить короткую ссылку
7210
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102890/81/1028908106.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191202/1028924543/Kharaziya-srok-ekspluatatsii-vodoprovodnykh-setey-Sukhuma-istek-dvazhdy.html

О причинах частых перебоев с водоснабжением в столице Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал директор МУП "Водоканал" города Сухум Александр Харазия.

По словам Харазия, состояние водопроводных сетей и канализации Сухума критическое.

"Судя по паспортам улиц, они были введены в эксплуатацию в 70-80-х годах прошлого века. Соответственно, в эксплуатации они уже в два, а то и в три раза больше срока. А отключения воды связаны с прорывами водопроводных сетей. Даже если ремонтные работы занимают два часа, воду необходимо отключать в ночь, чтобы опустошить водопроводные сети. Иногда на это уходит до 13 часов, в зависимости от точки работы. Чем ниже точка в городе, тем дольше вода остается в системе. На заполнение системы тоже уходит время", - рассказал Харазия.

Он также сообщил, что по Инвестиционной программе подходит к завершению строительство новой насосной станции, расположенной в Нижней Эшере.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Визит "Князя": российский круизный лайнер в Абхазии
США теряют союзников перед саммитом НАТО в Лондоне
"Князь Владимир": история и характеристики лайнера


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться