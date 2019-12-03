В атмосфере взаимодействия: заседание Межправкомиссии Абхазии и Крыма прошло в Сухуме

Участники встречи обсудили ход выполнения плана мероприятий между республиками, подписанного в Сухуме 15 ноября 2018 года в рамках первого заседания Межправкомиссии.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Открывая совещание Даур Аршба сообщил о том, что состав Комиссии введен новый респондент – председатель Государственного комитета Республики Абхазия по сельскому хозяйству Амиран Какалия.

Председатель абхазской части комиссии Даур Аршба заслушал подробные отчеты о контактах и взаимодействиях отдельных ведомств в области реализации совместных мероприятий. Вице-премьер отметил, что не смотря на существующие вопросы, наблюдается устойчивая динамика роста количества взаимодействий и общих мероприятий в различных сферах.

Члены абхазской части Комиссии в ходе встречи обсудили также повестку второго заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым, которое пройдёт в Симферополе с 12 по 15 декабря текущего года.

По словам участников встречи, результатом второго заседания межправкомиссии должна стать позитивная и устойчивая тенденция развития совместных торгово-экономических проектов, установление прямых контактов с субъектами туристической индустрии, развитие взаимодействия в организации совместных культурных мероприятий и обмену опытом в сфере изучения памятников культуры. © Foto/ Кабинет Министров РА В Кабинете Министров Республики Абхазия под председательством первого вице-премьера Даура Аршба состоялось заседание абхазской части Совместной межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества Республики Абхазия и Республики Крым

15 ноября 2018 года в Сухуме состоялось первое заседание Совместной межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества Республики Абхазия и Республики Крым, в ходе которого были согласованы и утверждены регламент работы комиссии, а также план мероприятий.

В принятом на документе значатся свыше 40 мероприятий по десяти различным направлениям: торгово-экономическое сотрудничество, сельское хозяйство, промышленность, туризм, область транспортного обеспечения, строительство и архитектура, образование и наука, область физической культуры и спорта, сфера культуры и культурного наследия, общественных связей и молодежной политики.

Председатель абхазской части Комиссии – первый вице-премьер Республики Абхазия Даур Аршба, председатель крымской части - заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов.

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