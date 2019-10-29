Вина из Абхазии получили две золотые медали на конкурсе в Крыму

Первый Международный винный конкурс имени Льва Голицына прошел на главном винном предприятии Крыма "Массандре" с 24 по 26 октября.

СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские вина на конкурсе в "Массандре" завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, рассказал в интервью Sputnik Абхазия химик-инженер ООО "Вина и воды Абхазии" Владислав Парамонов.

"В конкурсе наша продукция показала довольно высокие результаты, золотые медали получили вина "Ашта Лаша красное" и "Ашта Лаша белое". Также вино "Атауад" получило серебряную медаль, урожай 2017 года, а урожай 2015 года удостоился бронзовой награды", - сказал он.

Вин на конкурсе было очень много, члены жюри не отзывались по каждому из них отдельно, однако высокие баллы, которые получили абхазские вина, говорят об их качестве, заметил Парамонов.

"Победители определяются по количеству баллов, которые дают дегустаторы, максимальное количество 100, но оно никогда не достигается. Самый высокий балл на выставке был в 89 баллов, у наших вин 87-88 баллов, то есть максимально высокие оценки", - подчеркнул он.

В составе жюри были дегустаторы мирового уровня, такие как Юрий Юдич, Артур Саркисян, сказал Парамонов. Конкурс получил высокий статус, так как проходил под патронатом международной организации вина.

В конкурсе приняли участие более 70 предприятий из России, Франции, Испании, Италии, Венгрии, Армении, Австралии, Израиля, Македонии, Марокко, Болгарии, Грузии, Молдовы, Чили, ЮАР.

"Массандра" - одно из старейших предприятий, основанное в 1894 году князем Львом Голицыным. По сей день сохраняет традиции производства вина из собственных виноградников. Коллекция "Массандры" является одной из самых крупных в мире (более миллиона бутылок) и самая богатая по разнообразию. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

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