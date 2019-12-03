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Грозит до десяти лет тюрьмы: жителя Абхазии задержали на Псоу с метадоном

© Sputnik /
В Абхазии
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Сочинская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды наркотиков, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Мужчина, пытавшийся провезти наркотические средства из России в Абхазию, был задержан на автомобильном пропускном пункте "Адлер", сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Наркотики
© Sputnik / Олег Золото
В особо крупном размере: жительницу Абхазии задержали на Псоу с метадоном

Гражданин следовал из России в Абхазию по "зеленому коридору", тем самым демонстрируя, что не имеет при себе товаров, подлежащих таможенному декларированию.

При проведении личного досмотра запрещенных к перемещению товаров у него обнаружено не было. С целью отработки версии о том, что мужчина, возможно, скрывает наркотические средства внутри себя, его направили в медучреждение, где у мужчины были обнаружены три полиэтиленовых свертка сокрытые внутриполостным способом.

"Свертки, предположительно с наркотическим веществом были изъяты и направлены на физико-химическое исследование. Экспертиза подтвердила, что гражданин пытался пронести через границу наркотическое средство – метадон, массой 0,577 грамма, что является значительным размером наркотика", - сказано в сообщении ведомства.
© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни
Наркотики

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания города Сочи. Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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Теги:
наркокурьеры, метадон, КПП "Псоу"


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