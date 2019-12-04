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Фура с секретом: на Псоу пресечена контрабанда крупной партии сигарет

© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни
В Абхазии
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В полу автомобиля под металлическим листом находился каркас, изготовленный из металлического профиля, заполненный незаконно перевозимым товаром.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Ночью 3 декабря на грузовом автомобиле "Mercedes-Benz" из Абхазии пытались незаконно вывезти крупную партию табачной продукции, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Подозрение таможенников вызвало поведение водителя, который спешил "за товаром". Грузовик был осмотрен с помощью спецсредств. В результате удалось обнаружить тайник, в котором были найдены тысячи пачек сигарет без акцизных марок. Общее количество выявленной табачной продукции составил 1191 блок (11910 пачек, 238200 штук).

"Контрабандная продукция изъята. Образцы направлены на товароведческую экспертизу, по результатам которой будет установлена рыночная стоимость задержанной партии сигарет. Проводятся проверочные мероприятия. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказано в сообщении ведомства.

Незаконно перевозимая продукция была обнаружена с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни
Пресечен ввоз в Россию свыше 1000 блоков контрабандных сигарет

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Теги:
контрабанда, КПП "Псоу"


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