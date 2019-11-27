Культурная контрабанда: Сочинская таможня передала изъятые ценности в музей

Предметы, представляющие культурную ценность, были изъяты в прошлом году на постах Сочинской таможни и переданы в собственность Российской Федерации решением суда.

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Сочинские таможенники передали девять предметов, представляющих культурную ценность, в "Музей истории города-курорта Сочи", среди которых - летопись, книги, монеты и штык-нож середины XVIII-XX веков. Об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

В числе переданных предметов:

шесть печатных изданий периода 1846-1912 годов: "Летопись Винницкого капуцинского кляштора", "Поль Верлен. Собрание стихов", "Царственный мистик", "Стихотворения А.В. Кольцова", "Векфильдский священник", "Владимир Волгин. Роман в стихах Н.А. Панова";

штык-нож модели "VZ23 Long" образца 1923 года к винтовкам и карабинам системы "CzeshMauserVZ24", относящийся к категории антикварного холодного оружия;

две монеты - номиналом две копейки 1913 года Российской империи и пять 5 копеек, выпущенная царским правительством в 1775 году.

Общая стоимость передаваемых предметов составила более 50 000 рублей.

© Foto / Пресс-служба сочинской таможни Сочинские таможенники передали в музей летопись, книги, монеты, штык-нож середины XVIII-XX веков

Все предметы были изъяты в прошлом году при досмотре багажа граждан на разных постах Сочинской таможни.

Книги и штык-нож были обнаружены на таможенном посту МАПП "Адлер" Сочинской таможни в автомобиле, следующем из Абхазии в Россию. Монеты были изъяты у пассажиров при прохождении таможенного контроля в аэропорту Сочи. Одна из монет была обнаружена в багаже у гражданина Израиля, прилетевшего рейсом "Тель-Авив - Сочи".

Сочинской таможней были осуществлены и крупные задержания незаконно перевозимых культурных ценностей. В апреле 1997 года была предотвращена попытка вывоза из России большой коллекции орденов и медалей, датированных начиная со II века нашей эры и до наших дней. В мае 2005 года во время таможенного оформления авиарейса Сочи – Форли в рюкзаке гражданина Италии были обнаружены предметы культового назначения - иконы "Богоматерь с младенцем" и "Неопалимая Купина" начала XX века, признанные по результатам экспертизы культурными ценностями.

В 2016 году в православном Приходе Храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Имеретинской низменности Сочи состоялась передача таможней восьми православных икон для дальнейшего богослужения. Иконы были изъяты на таможенном посту МАПП "Адлер" у гражданина, который пытался вывезти их из России в Абхазию.

В середине ноября этого года на таможенном посту МАПП "Адлер" у мужчины были обнаружены в багажнике внедорожника пластмассовые контейнеры, в которых находились около 6000 наименований денежных знаков и ценных бумаг как российских, так и других стран. В настоящее время вся партия денежных знаков изъята и направлена на таможенную экспертизу, которая установит их культурную ценность.

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