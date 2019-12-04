Созданные войной: первые боевые награды учредили в Абхазии 27 лет назад

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Верховный Совет Республики Абхазия учредил боевые награды – медали "Герой Абхазии", "За Отвагу" и орден Леона, на заседании 4 декабря 1992 года.

Система наград республики была создана в самый разгар Отечественной войны народа Абхазии. Эскизы первых отличительных знаков страны – "Герой Абхазии", медаль "За Отвагу" и орден Леона подготовил художник, автор Государственного флага республики Валерий Гамгия.

Первые медали "Герой Абхазии" получили 25 ветеранов войны, из них 15 посмертно. В частности, одним из первых, получивших высокое звание, стал ученый Мушни Хварцкия.

Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба был удостоен звания Героя Абхазии через год после войны. Указ о присвоении ему высшей награды страны подписал вице-президент (1995 - 2005г.г.) Валерий Аршба.

Вплоть до начала 2000-х годов новые награды не вводились. 10 января 2002 года был введен орден "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава), который имеет три степени. Первая степень ордена – высший орден Абхазии.

Награждение производится указом президента Республики Абхазия по представлению комиссии при президенте Абхазии по государственным наградам. Абхазские награды могут вручить как гражданам Абхазии, так и иностранным гражданам.

Медаль "Герой Абхазии" – высшая степень отличия, присваивается за личные или коллективные заслуги перед Республикой Абхазия, связанные с совершением геройского подвига. Герою Абхазии вручается знак особого отличия – медаль с надписью на абхазском языке "Герой Абхазии".

© Sputnik / Томас Тхайцук Медали "Герой Абхазии"

Орден Леона присваивают за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите Республики Абхазия, за подвиги, совершенные в боевой обстановке с явной опасностью для жизни.

© Sputnik / Томас Тхайцук Орден Леона

Медаль "За Отвагу" присваивают за личное мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами Республики Абхазия; при защите государственной границы Республики Абхазия; при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

© Фото : Саида Жиба Медаль "За отвагу"

В порядке значимости наград на первом месте медаль "Герой Абхазии", на втором — высшая государственная награда республики орден Ахьдз-Апша", который имеет три степени, далее — орден Леона и орден Мужества. Последний был учрежден в 2007 году для награждения за особую отвагу, самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга. Следующая по значимости награда страны — медаль "За отвагу".

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