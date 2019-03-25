"За победу": Министерство по репатриации наградило представителей абхазской диаспоры

Вечер в честь 26-летия Министерства по репатриации Абхазии, преобразованного в 2018 году из Госкомитета, прошел в Сухуме 25 марта.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство по репатриации Абхазии наградило 75 представителей абхазской диаспоры медалью за участие в Отечественной войне народа Абхазии на вечере в честь 26-летия ведомства.

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Министр по репатриации Беслан Дбар рассказал собравшимся об истории создания министерства.

"В нелегкие для Абхазии времена, через неделю после Мартовского наступления, Владислав Ардзинба подписал указ об учреждении Государственного комитета по репатриации. Несмотря на все существовавшие препятствия и трудности, наши соотечественники встали на защиту Родины наравне с народом Абхазии. Сегодня представители диаспоры задействованы в экономической, политической и гуманитарной сфере республики. Это говорит о правильности решения Ардзинба по созданию подобной структуры и подтверждает сказанную им фразу: "Вновь созданное абхазское государство не сможет развиваться без поддержки и помощи нашей диаспоры", - добавил он.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба также отметил неоценимый вклад соотечественников в победу в Отечественной войне народа Абхазии и дальнейшее развитие государства на международном уровне.

"Во время войны представители диаспоры во много раз приумножили силы Абхазской армии. Тогда мы очень ценили их помощь. К сожалению, когда наступило мирное время, наше отношение тоже стало меняться, но я всегда говорил, что будущее Абхазии неразрывно связано с вами. Наша земля принадлежит не только тем, кто здесь живет, но и нашим братьям, которые все еще не вернулись на историческую родину", - подчеркнул глава государства.

После приветственной речи ветеранам Отечественной войны народа Абхазии были вручены медали за вклад в победу. Медали были вручены представителям диаспоры из Турции, Иордании, Сирии и с Северного Кавказа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии Рауль Хаджимба вручает медали представителям абхазской диаспоры за участие в Отечественной войне народа Абхазии в честь 26-летия учреждения министерства по репатриации

"Все наши усилия направлены на развитие Абхазии. Хочу сказать спасибо всем тем, кто остался на родине в сложные времена и всеми силами пытался внести свой вклад в послевоенный период. Нам нужно здесь жить, создавать семьи и развивать республику", - обратился к собравшимся депутат парламента Тайфун Ардзинба.

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Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года.

Председателями Госкомитета Абхазии по репатриации в разное время были Нугзар Ашуба, Феня Авидзба, Гиви Допуа, Аполлон Шинкуба, Анзор Мукба, Зураб Адлейба, Хрипс Джопуа, Вадим Харазия. В настоящее время Министерство по репатриации возглавляет Беслан Дбар.

В Абхазии действует конституционный закон республики "О репатриантах", по которому в отношении вернувшихся на постоянное место жительства абхазов и абазин в течение пяти лет действует статус репатрианта, в этот период Госкомитет оказывает репатриантам финансовую помощь, предоставляет земельные участки и жилье, помогает в адаптации к новой среде.

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В 1998 году Парламент Республики Абхазия принял закон "О репатриации", были подготовлены соответствующие нормативные документы для функционирования Госкомитета. В 2005 году в этот Закон были внесены изменения. В 1998 году был создан Фонд репатриации.

По информации Госкомитета по репатриации, до 11 тысяч соотечественников получили гражданство Абхазии. Вернувшихся на родину более четырех с половиной тысяч человек.

В 2013 году в рамках гуманитарной акции в результате взаимодействия МИДа Абхазии, Госкомитета по репатриации, общественных деятелей и представителей российских структур чартерными рейсами в Абхазию было перевезено около 500 сирийских абхазов.

В 2018 году указом президента Абхазии Рауля Хаджимба Госкомитет по репатриации был преобразован в Министерство по репатриации Абхазии.