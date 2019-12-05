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Подарок в столицу: в Сухуме начали посадку пальм вашингтония

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Доставленные из Италии пальмы будут высажены на набережной Сухума от кафе "Пингвин" до Абхазского госдрамтеатра.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Посадку пальм, нитеносных вашингтоний, подаренных столице и.о. главы администрации Каном Кварчия, начали в Сухуме в четверг 5 декабря, сообщает корреспондент Sputnik Абхазия с места события. 

Первую пальму высадил сам Кан Кварчия перед гостиницей "Ориенталь". 

"Сегодня мы высадили первую пальму. Надеюсь, она будет не последняя. Уверен, что моему примеру последуют многие сухумчане, те, кто любит свой город. Если люди, которые имеют возможность это сделать, поддержат в таких благих делах, то мы будем только рады", - сказал он. 

Кварчия добавил, что при заказе саженцев получился небольшой просчет. Для озеленения набережной не хватило 12 пальм. 

"Но нам на помощь пришел Даур Заурович Ардзинба. Недостающие пальмы он будет от себя покупать столице. Уже такая первая существенная поддержка есть", - подчеркнул Кварчия. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Посадка пальм на набережной Сухума

Всего Кан Кварчия подарил Сухуму 61 пальму вашингтония, растения доставили из Италии.

21 октября президент Рауль Хаджимба освободил Адгура Харазия от должности главы столичной администрации и назначил исполняющим обязанности Кана Кварчия.

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