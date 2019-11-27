"Ракушка" и дорожные разметки: и.о. главы администрации Сухума дал новые поручения

Кан Кварчия был назначен и.о. главы столичной администрации указом президента 21 октября, сменив на этой должности Адгура Харазия.

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. И.о. главы администрации Сухума Кан Кварчия поручил профильным ведомствам нанести дорожные, пешеходные разметки, обновить дорожные знаки и привести в порядок остановки городского транспорта, а также восстановить остановку на Кодорском шоссе.

Об этом сообщается на сайте администрации столицы.

Отмечается, что согласно поручениям Кварчия, уже был создан "островок безопасности" из сигнальных столбов за "Белым мостом", возле рынка, практически завершены работы на остановке "Красный мост", заменена кровля и восстановлены лавки, проводятся работы на остановке в направлении Кяласура, на повороте к университету, а также организован пешеходный переход на улице Дзидзария.

© Foto/ sukhumcity Пешеходный переход на улице Эшба

Профильные специалисты столичной администрации утверждают, что на территории остановки-"ракушки" на Кодорском шоссе может быть создан так называемый карман для машин.

"Карман" значительно облегчит движение общественного транспорта и совершение остановок как автобусами, так и троллейбусами.

"Бригада РУП "Горстрой" очищает остановку и прилегающую территорию, планируется установка новых бордюров от панно и до площадки, а также очистка самого панно, укладка новой тротуарной плитки, устанавливаются столбы для освещения остановки и пешеходного перехода. Бригада строителей провела обрезку деревьев и по указанию главы города будет высаживать новые деревья", - говорится в сообщении пресс-службы администрации.

По словам главного художника Сухума Тимура Кайтан, панно планируют подсветить после ремонтно-восстановительных работ, а также пересадить мексиканские пальмы, которые сейчас загораживают мозаику.

Восстанавливаемое панно было создано еще в советское время абхазской художницей Валентиной Хурхумал и советским архитектором Зурабом Церетели из смальты синего, красного, темно-красного и оранжевого цветов.

Из соображений экономии для ремонта "ракушки" будет использован керамо-гранит. Работами займется художник Алик Шанава.

Фантазии транспортного назначения: мозаичные остановки Абхазии>>

Пресс-секретарь главы государства Наала Авидзба сообщила в среду 27 ноября, что президент Рауль Хаджимба провел совещание по взаимодействию центральных органов госуправления, предприятий и организаций республиканского подчинения с администрацией города Сухум в вопросах поддержания внешнего облика столицы, содержания подведомственных объектов и благоустройства прилегающих к ним территорий, расположенных в пределах городской черты.

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