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Рейд ГАИ

Годовой минимум: "пьяная" дорожная статистика за ноябрь

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191206/1028952732/Godovoy-minimum-pyanaya-dorozhnaya-statistika-za-noyabr.html

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в октябре 2019 года сотрудники ГАИ Абхазии составили три тысячи 646 протоколов за различные нарушения ПДД.

Ноябрь стал рекордным для Абхазии по выписанным штрафам за езду в нетрезвом состоянии, но рекорд этот позитивный. По статистике, в минувшем месяце за руль автомобилей в алкогольном опьянении село меньше людей в сравнении с прошлыми месяцами года.

Sputnik

Из трех тысяч 646 протоколов за нарушения правил дорожного движения в ноябре инспекторы ГАИ республики 129 штрафов выписали за езду в состоянии опьянения. Напомним, что предыдущие минимальные показатели в 2019 году были зафиксированы в мае – 131 случай. В октябре водителей подшофе было 212.

В лидерах по-прежнему Сухум, где в ноябре "попались" 40 нетрезвых автолюбителей. "Серебряный призер" октября Гагра переместилась на четвертую строчку "пьяного" рейтинга, уступив Гудауте и, как ни странно, Очамчыре, которая не часто входит в ТОП-3. Замыкают список Гал и Ткуарчал. В этих районах Абхазии в ноябре было оштрафовано в общей сложности восемь подвыпивших водителей.

Количество нарушений по районам
© Sputnik Леон Гуния Количество нарушений по районам
Количество нарушений по районам

 

В возрастной категории особых изменений нет. "Золото" в ноябре осталось за водителями в возрасте от 30 до 35 лет, "серебро" за автолюбителями старше 50 лет и "бронза" досталась водителям в возрасте от 35 до 40 лет. Самому молодому "весельчаку" в ноябре было 18 лет, а самому взрослому - 75 лет. 

Количество нарушений по возрастам
© Sputnik Леон Гуния Количество нарушений по возрастам
Количество нарушений по возрастам

 

На этот раз из 129 нетрезвых водителей не было ни одной представительницы прекрасной половины человечества.

Зарегистрировано мужчин и женщин в состоянии алкогольного опьянения
© Sputnik Леон Гуния Зарегистрировано мужчин и женщин в состоянии алкогольного опьянения
Зарегистрировано мужчин и женщин в состоянии алкогольного опьянения

Сведения о том, что штрафным санкциям подверглись водители в состоянии наркотического опьянения, в статистике МВД Абхазии за ноябрь, отсутствуют. В октябре за это правонарушение было наказано три человека. 

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