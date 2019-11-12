Алкоголь и не только: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в октябре 2019 года сотрудники ГАИ Абхазии составили три тысячи 797 протоколов, 212 из которых за езду в нетрезвом состоянии.

Если статистика управления автомобилем в нетрезвом состоянии в Абхазии приятно порадовала нас спадом в сентябре, то октябрь изрядно расстроил. Помимо того, что количество водителей подшофе увеличилось за месяц со 137 до 212, к ним прибавилось трое мужчин в состоянии наркотического опьянения.

Sputnik

В статистике МВД Абхазии стала появляться информация не только о тех, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, но и наркотического. Такими водителями в октябре были трое мужчин: два из Сухума в возрасте 49 и 37 лет и один из Очамчырского района в возрасте 21 года.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения

Сухум вернул "лидерскую" позицию в нашем "антирейтинге". С 38 случаев вождения автотранспорта в нетрезвом виде в сентябре количество выпивших водителей в октябре увеличилось до 108. Гагра стала второй, а третью строчку заняла Гудаута.

Один водитель в Ткуарчале нарушил "сухой закон", который действовал там на протяжении последних нескольких месяцев. В Галском районе в октябре инспекторы выписали три протокола за пьяную езду.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения

Несовершеннолетних нарушителей не было и в этот раз. "Золото" в "пьяной" статистике, как и месяцем раньше, взяли водители в возрасте от 30 до 35 лет, "серебро" за автолюбителями в возрасте от 45 до 50 лет, "бронзу" разделили две категории водителей "навеселе" - в возрасте от 35 до 40 лет и старше 50 лет. Самому молодому из них в октябре было 19 лет, а самому взрослому - 71 год.

© Foto/ eadaily Статистика ДТП с 1990 года

Среди 212 нетрезвых водителей в прошлом месяце после бокальчика горячительного напитка за руль сели три представительницы прекрасной половины человечества. Самой старшей из них - 51 год, а самой молодой – 19 лет.

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