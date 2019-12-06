Помнить, чтобы не ошибаться: вечер памяти Сарии Лакоба прошел в РУСДРАМе

Вечер памяти Сарии Лакоба открылся в РУСДРАМе фотовыставкой, на которой были представлены не только фотографии, но также редкие архивные документы и свидетельства, рассказывающие о жизни первой леди Абхазии во время репрессий.

Архивное интервью первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, запись выступления писателя Фазиля Искандера, доклад историка Станислава Лакоба - все это с экрана рассказывало об одном человеке – Сарии Лакоба.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Литературно-документальный вечер, посвященный первой леди Абхазии, легендарной Сарии Лакоба в Русском театре драмы начался с показа архивных видео. Это часть театрализованного представления, который фрагментами воссоздает жизнь Сарии Лакоба, ее супруга Нестора, родственников, а также Сухума, где все они жили.

Так со сцены прозвучали фрагменты из книги мемуаров "Не могу забыть" Адиле Аббас-оглы, поэмы Семена Липкина, записи Мариэтты Шагинян и многих других, кто писал о Сухуме, Сарии и Несторе, свидетельства с допросов, воспоминания сокамерниц Сарии Лакоба и даже переписка Сталина и Берия.

Сценарии к театрализованному представлению написал историк Станислав Лакоба, на сцене материал воплотил в жизнь актер и режиссер РУСДРАМа Джамбул Жордания. В роли Сарии выступила Милана Ломия, а в роли Нестора – Инал Инапха. Литературно-документальный вечер не был спектаклем, возможно, поэтому не получилось прочувствовать глубины этого непростого материала о жизни легендарной женщины.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вечер памяти Сарии Лакоба прошел в РУСДРАМе

Памятник Сарии

"Мы хотим, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы Сарии Лакоба, наконец, воздвигли памятник, чтобы она не была забыта", – сказала после литературно-документального вечера, посвященного Сарии Лакоба, директор историко-мемориального музея имени Нестора Лакоба Людмила Малия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вечер памяти Сарии Лакоба прошел в РУСДРАМе

По словам историка и государственного и общественного деятеля Абхазии Станислава Лакоба, мнение о том, что легендарной женщине необходимо поставить памятник, высказывалось неоднократно. Первым об этом сказал генеральный прокурор СССР, участник Нюрнбергского процесса, Роман Руденко. Позже – Фазиль Искандер и другие писатели и ученые, которые восхищались мужеством и стойкостью Сарии, не подписавшей ни одного документа НКВД.

"Выросло целое поколение, которое даже не знает историю о Сарии. Хотя это часть нашей истории, причем героической", – с сожалением отметил Лакоба.

На литературно-документальном вечере в РУСДРАМе директор музея Лакоба объявила сбор средств на открытие памятника первой леди Абхазии.

"Мы хотим, чтобы в этом участвовали все, чтобы это был клич ко всему нашему народу, чтобы памятник построили сами люди от своего сердца, от души. Думаю, это будет больше цениться и уважаться, если памятник будет построен на народные деньги. И ее будут помнить больше", – подчеркнула Людмила Малия.



"Мы с искренней любовью отметили память великой, легендарной женщины, которую знают не только в Абхазии, но и во всем мире. Она была супругой великого государственного деятеля. В этом году исполняется 80 лет с года смерти Сарии. Мы благодарны историко-мемориальному музею Лакоба за идею провести такой вечер", – добавил он.Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба отметил, историю Сарии Лакоба нужно помнить в первую очередь для того, чтобы предостеречь себя от ошибок в настоящем и в будущем.

Вечер памяти Сарии Лакоба прошел в РУСДРАМе © Sputnik / Томас Тхайцук

Вечер памяти Сарии Лакоба прошел в РУСДРАМе © Sputnik / Томас Тхайцук

Вечер памяти Сарии Лакоба прошел в РУСДРАМе © Sputnik / Томас Тхайцук

Вечер памяти Сарии Лакоба прошел в РУСДРАМе © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Вечер памяти Сарии Лакоба прошел в РУСДРАМе

На вечере памяти Сарии Лакоба в фойе театре представили фотографии, а также редкие архивные документы и свидетельства, рассказывающие о жизни первой леди Абхазии во время репрессий.

В конце вечера носительницы имени Сария зажгли воздушные фонари и пустили в небо в память о легендарной женщине.