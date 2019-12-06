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Сухумский обезьяний питомник

Горячая каша и теплая клетка: как приматы Сухумского питомника переносят зиму

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В Сухумском питомнике обезьян проживает около 600 приматов. Идеальная температура для них 25-27 градусов тепла.

СУХУМ, 6 дек – Sputnik. С приходом зимы у приматов Сухумского питомника обезьян меняется образ жизни и рацион питания, рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия заведующая Научно-приматологическим музеем питомника Альдона Салакая.

По ее словам, зимой жители питомника питаются трижды в день. Завтракают приматы специальным комбикормом, на обед обезьянам подают горячую кашу, а к ужину - яйца. Кормят обезьян и свежим хлебом, и сезонными фруктами.

"Сложнее всего зиму переносят теплолюбивые зеленые мартышки и капуцины из Латинской Америки, которые должны питаться курятиной, белками и фруктами", - отметила Салакая.

В клетках приматов зимой включают паровое или электрическое отопление. По словам Салакая, в прошлом году из-за частых веерных отключений многие обезьяны заболели, некоторые даже умерли.

Сухумский обезьяний питомник
© Sputnik / Тарасов
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"Им не делают никаких прививок, так как они должны жить так же, как и в естественной среде. Но в нашем исследовательском институте следят за состоянием их здоровья, изучают, если вдруг они заболеют, отправляют в больничный блок, изолируют от других", - объяснила она.

Зимой меняется и поведение обезьян. После 14:00 они стремятся побыстрее спрятаться в своих домиках, чтобы не замерзнуть, поэтому посетителей просят приходить в гости в первой половине дня.

Питомник был построен в 1927 году по инициативе группы советских ученых во главе с Николаем Семашко. Первые опыты в Институте приматологии начали проводить еще в конце 1920-х.

В начале 50-х годов в Медико-биологической станции (такой был тогда статус учреждения) формируются первые собственные штатные кадры, самостоятельно разрабатывающие актуальные проблемы биологии и медицины. В 1957 году Станция была преобразована в Институт экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР.  В 1958 году Институт возглавил молодой ученый из Москвы Борис Лапин. 

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