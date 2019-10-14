"Чачу будешь?": приключения сбежавшей из сухумского питомника обезьяны Машки

Из обезьяньего питомника в Сухуме сбежала самка павиана, которая скиталась несколько дней и в итоге стала гостьей жителей улицы Черкесская.

Трехлетней самке павиана, улизнувшей из клетки, повезло. Ее радушно приняли добрые люди, которые не только угощали всевозможными лакомствами, но и едва не оставили примата у себя жить.

Бадри Есиава, Sputnik

Пятничный день для Мадины Бигуаа из Сухума выдался довольно экзотичным. Она даже не подозревала, что на послеобеденное кофепитие к ней домой пожалует гость, который заставит ее визжать от радости.

"Мы с супругом вышли во двор выпить кофе. Только присели, и я почувствовала чей-то взгляд на себе. Присмотрелась и увидела напротив нашего дома, на уголке беседки сидит "чудо-юдо" – обезьянка. Я стала визжать от радости и неожиданности", - поделилась Мадина.

На крики Мадины из своих домов вышли соседи и на улице Черкесской наступило веселье. Молодую самку павиана стали фотографировать, снимать на видео и, конечно же, откармливать. Кто-то даже в шутку предложил обезьяне налить чачи. Традиции есть традиции и они, видимо, распространяются на всех гостей без исключения.

Машка, так одна из жительниц предложили назвать рыжего примата, с особым аппетитом поглощала мороженое, яблоки, хлеб и каштаны, которые она брала прямо из рук людей. Вскоре обезьяна настолько адаптировалась на новом месте, что спокойно расхаживала там, где ей нравится.

Среди жителей улицы Черкесская были и те, кому захотелось оставить павиана у себя навсегда, но эту идею оценили не все. Некоторые забеспокоились, что обезьяна будет заходить к ним в дома и наводить там беспорядок. Решили обратиться в милицию.

© Foto / Мадина Бигуаа Самка павиана, сбежавшая из сухумского питомника

"Мой супруг позвонил в милицию. Они в свою очередь обратились в обезьяний питомник. Приехал мужчина с винтовкой со снотворным, увидев его, обезьяна убежала за дом и спряталась. Найти ее не вышло, и он уехал обратно, оставив свой номер телефона на случай, если она вернется. Мы этому даже обрадовались", - отметил Бигуаа.

Мадина призналась, что ее взволновало исчезновение Машки, и ждала очередной встречи с ней. Рыжая гостья появилась лишь на следующее утро на крыше соседской апацхи.

"Ну, вот опять радости нет предела. Почти весь день провели с ней, а она в свою очередь пошла по домам, ну а я за ней. У соседей ее угощали хачапуром, пирожками, сорвала острый красный перец, попробовав, выкинула. Привыкнув, зашла в дом к другому соседу, ходила за ним как собачка, даже дала себя погладить и почесать", - поделилась Бигуаа.

Вечером снова вызвали ловцов и Машку, наконец, удалось поймать. Ее забрали обратно в питомник, а на улице Черкесская воцарилась привычная, размеренная жизнь.

Заведующий НИИЭПиТ Артур Аракелян рассказал, что обезьяна сбежала во время уборки клетки через незапертую дверь во вторник 8 октября.

"На дверях установлены специальные падающие замки, и рабочий по уходу за животными не защелкнул замок. Она это почувствовала, оттолкнула дверь и сбежала. Обнаружить обезьяну было нелегко, так как вокруг много растительности, где она пряталась, пока не вышла к людям", - объяснил Аракелян.

Прозвища у сбежавшей самки павиана нет. По характеру она добрая, спокойная, умная, но хитрая и с хорошей памятью на лица. Так описал свою подопечную заведующий питомником. Чтобы поймать обезьяну ее пришлось усыпить выстрелом дротика со снотворным. Сейчас беглянка находится в своей клетке и чувствует себя хорошо, отметил Аракелян.

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