Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 декабря

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Sputnik недели: заход "князя", митинги и назначения Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии со 2 по 8 декабря, читайте в обзоре Sputnik. 206

Новый уровень: в АГУ откроют Центр обучения русскому языку Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку появится на базе педагогического факультета Абхазского Госуниверситета. 360