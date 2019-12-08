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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 декабря

© AFP 2019 / Karl-Josef Hildenbrand
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (270)
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Sputnik Абхазия
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В понедельник в республике средняя дневная температура опустится до +11°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. В понедельник 9 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за небольших  перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, ночью местами возможен слабый, кратковременный дождь, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С,  днем от +6°С до +11°С.

Температура морской воды +14°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (270)
Теги:
погода в Абхазии


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