Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 декабря

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. В понедельник 9 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, ночью местами возможен слабый, кратковременный дождь, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +14°С.
Относительная влажность воздуха 70-90%.