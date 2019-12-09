Пинг-понг для школьников: первенство Абхазии по настольному теннису прошло в Сухуме

В лично-командном первенстве Абхазии по настольному теннису среди школьников приняло участие 64 спортсмена.

СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Лично-командное первенство Республики Абхазия по настольному теннису среди школьников прошло в Сухуме с 7 по 8 декабря, сообщил в интервью Sputnik президент Федерации настольного тенниса Абхазии Беслан Карчава.

В турнире приняли участие 64 спортсмена в составе шести команд: "Новый район", "РДЮСШ-игр" (Республиканская детско-юношеская спортивная школа игр – ред), "Гагра", "Гулрыпш", "Ткуарчал" и "Цандрыпш".

По итогам турнира первое общекомандное место заняла команда "Новый район", второе – "Ткуарчал" и третье – "Цандрыпш".

"Эти соревнования проходят с 2014 года, в этом году они были проведены в 15-й раз, игры состоялись в зале настольного тенниса в Новом районе Сухума. Все команды хорошо выступили, особенно приятно удивили маленькие дети из Ткуарчала", - отметил Беслан Карчава.

По итогам соревнований среди девочек 10 лет и моложе первое место заняла Нинель Чалукян, второе – Николь Чалукян, третье – Николь Киут. Среди девочек 12-14 лет первое место заняла Ханна Малия, второе – Амра Амичба, третье – Валерия Дмитриенко.

У девочек 15-17 лет первое место заняла Ханифа Воуба, второе - Анна Егорова, третье - Ление Шохина. Денис Хварцкия стал лучшим среди детей 10 лет и младше, вторым стал Аляс Хварцкия, третьим - Гурген Зазян.

Среди юношей 12-14 лет первое место занял Алан Цкуа, второе - Макич Оганесян, третье - Владислав Филимонов.

Милор Абхазава занял первое место среди юношей 15-17 лет, на втором - Арам Хачикян, на третьем - Альфред Мумджян. Лучшим игроком соревнований был признан Милор Абхазава из Ткуарчала.

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