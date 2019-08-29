Подведены итоги турнира по настольному теннису памяти Омара Кварчия

Соревнования по настольному теннису прошли во Дворце спорта имени Сергея Багапш в Сухуме.

СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Международные соревнования, посвященные памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия, завершились в Сухуме, сообщает пресс-служба госкомитета Абхазии по физической культуре и спорту.

В личном первенстве все призовые места заняли спортсмены из Сочи. Золото турнира завоевал Эдуард Апагуни , второе место занял Игорь Плясовица , а на третьем месте оказался Альберт Апагуни.

В парном соревновании первое место заняли Ренат Карчава (Сухум) и Иосиф Тедеев (Цхинвал), "серебро" досталось Игорю Кудзиеву (Цхинвал) и Лаше Давитая (Сухум), "бронзу" получили две пары спортсменов: Наур Карчава из Сухума и Милор Абхазава из Ткуарчала, Роман Левша, представлявший Ростов, и Нарт Дзяпшба из Сухума.

Кроме того, соревнования проводились среди инвалидов-ампутантов, первое место в которых занял Джон Чан-Оглы из Гудауты, второе - Алхас Ампар (Пицунда) и третье - Роман Матяшов (Гулрыпш).

Главным судьей соревнований был Беслан Карчава.

В турнире принимали участие около 50 спортсменов из Сухума, Ткуарчала, Гудауты, Гулрыпша, Гагры, Цхинвала, Вологды, Перми, поселка Веселое Ростовской области, Самары, Петрозаводска, Сочи, Адлера, а также спортсмены из Минобороны Абхазии и посольства России в Абхазии. Личные и парные соревнования проходили среди мужчин всех возрастов.

Международные соревнования, посвященные памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия прошли в республике двенадцатый раз.

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