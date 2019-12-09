"Карманы", повороты, "кирпичи": как изменится схема дорожного движения в Сухуме

СУХУМ, 9 дек – Sputnik. О планах по изменению схем движения на некоторых улицах, установке новых знаков и светофоров, а также демонтаже старых ларьков рассказал начальник отдела транспорта и организации безопасности дорожного движения администрации Сухума Тимур Абгадж.

По словам Абгаджа, в планах изменение схемы движения транспорта в районе Турбазы.

"Движение на двух улицах будет односторонним. Поворот с Кодорского шоссе к Белому мосту будет запрещен. Поворот будет разрешен только с улицы Ладария на Кодорское шоссе", - сообщил начальник отдела транспорта и организации безопасности дорожного движения, заявление которого приводится на официальном сайте администрации Сухума.

Он отметил, что также одностороннее движение будет организовано от центрального входа в МВО через улицу Квициния (через маленький рынок) на улицу Ладария.

Участники дорожного движения будут оповещены об изменениях, соответствующие дорожные знаки установят заранее, пообещал Абгадж.

"Теперь мы знаем, где еще необходимо установить светофоры. Кроме того, там, где позволяет дорожное покрытие, мы обновим дорожную разметку", - отметил он.

Новый светофор, возможно, появится на пересечении улиц Гулиа и Имама Шамиля, но сначала там надо решить проблему с асфальтом и разметкой, констатировал глава отдела транспорта и организации безопасности дорожного движения администрации столицы.

"Согласно принятому руководством столицы решению, на центральном рынке мы наводим порядок. Отметили выделенную полосу для общественного транспорта. Теперь к остановке беспрепятственно могут подъезжать автобусы, троллейбусы и маршрутные такси, направляющиеся на Маяк", - рассказал Тимур Абгадж.

Он также сообщил, что еще одним направлением работы станет организация в городе остановочных "карманов" для общественного транспорта.

"Руководство города поставило нам задачу, для повышения удобства всех участников автодорожного движения везде, где это позволит территория, обустраивать остановочные "карманы", - отметил Абгадж.

По его словам, к обустройству автобусного "кармана" уже приступили на остановке в Келасуре, до Нового года "карман" появится и на повороте на Новый район.

"Мы также обсуждали вопрос переноса троллейбусного столба, чтобы увеличить "карман" остановки общественного транспорта на улице Имама Шамиля", - рассказал Абгадж.

Распоряжением и.о.главы города Кана Кварчия, все торговые ларьки, которые занимали территорию остановки и не функционируют, будут демонтированы.

Абгадж рассказал, что была проведена полная инвентаризация всех остановочных павильонов.

"Те, которые функционируют, приведем в порядок, а разрушенные будем сносить и на их месте устанавливать новые. Вопросы восстановления и содержания остановочных павильонов мы будем решать совместно с городским отделом архитектуры", - заключил он.

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