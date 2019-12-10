Из резервов: Кабмин оплатит рекламный тур в Абхазию и поездку каратистов в Москву

В общей сложности из резервного фонда Кабинета министров выделят 260 тысяч рублей на реализацию двух задач.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Кабмин Абхазии оплатит из своего резервного фонда расходы на проведение информационно-рекламных туров в республику и организацию турнира по каратэ кекусинкай в Гулрыпше, такое решение приняло правительство Абхазии во вторник 10 декабря.

По словам министра финансов Джансуха Нанба, Госкомитету по курортам и туризму выделят 200 тысяч рублей на проведение информационно-рекламных туров в Абхазию для представителей туриндустрии из Крыма и Башкирии.

Шестьдесят тысяч рублей выделили спортивному комплексу в Агудзере для участия его воспитанников в XVIII международных детско-юношеских соревнованиях по каратэ кекусинкай "Юный мастер" в Москве.

Это решение, отметил Нанба, принято по просьбе вице-спикера Парламента Абхазии, оно позволит абхазским спортсменам представить свою страну на международном турнире и заявить о себе.

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