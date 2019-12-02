Команда из Сухума выиграла турнир по каратэ кекусинкай в Очамчыре

Открытый республиканский турнир по каратэ кекусинкай в Очамчыре был посвящен памяти кавалера ордена Леона Ахры Джинджолия.

СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Отделение Федерации кекусинкай города Сухум заняло первое место в общекомандном зачете турнира, проходившего в Очамчыре 1 декабря, сказал в интервью Sputnik Абхазия, президент Федерации каратэ кекусинкай Виталий Читанава.

Отделение Федерации кекусинкай Очамчыры взяло второе место, а третье общекомандное завоевало Отделение Федерации кекусинкай Агудзеры.

В соревнованиях приняло участие 90 мальчиков и девочек в 20 весовых категориях от 6 до 13 лет. За самый короткий бой приз достался Вячеславу Ханджян из Агудзеры, свой поединок он сумел выиграть за 16 секунд. Приза за лучшую технику удостоился Руслан Карапетян также из Агудзеры. За первое и второе места призерам вручили кубки, медали и грамоты, за третье место – медали и грамоты.

Организаторы - отдел молодежи и спорта при администрации Очамчырского района и Федерация каратэ кекусинкай Республики Абхазия. Главный судья, президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии - Виталий Читанава.

Читайте также: