Соглашение Абхазии и России о софинансировании зарплат бюджетников продлят

Абхазо-российское соглашение о софинансировании заработной платы бюджетников в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания было подписано в 2015 году.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Кабинет министров Абхазии одобрил поправки в соглашение между Абхазией и Россией о совместном финансировании заработных плат отдельным категориям бюджетников на заседании во вторник 10 декабря.

Министр финансов республики Джансух Нанба уточнил, что изначально предполагалось продлить это соглашение до 2020 года, но в результате совместной работы двух сторон удалось его продлить до 2022 года включительно.

"В результате совместной работы с российской стороной удалось продлить срок соглашения до 2022 года и установить целевые показатели по среднемесячной зарплате бюджетников на каждый год", - подчеркнул Нанба.

Этот документ позволит абхазской и российской сторонам предусматривать объемы финансирования в бюджетах двух стран с 2020 по 2022 годы, отметил он.

Соглашение между Абхазией и Россией о софинансировании заработной платы бюджетников в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания было подписано в 2015 году. Минимальное увеличение заработной платы некоторым категориям бюджетников в 2020 году составит от 10% до 12%.

Читайте также: