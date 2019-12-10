15:07 10 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.58
  • EUR70.39
Поиск

Соглашение Абхазии и России о софинансировании зарплат бюджетников продлят

© Sputnik / Александр Кряжев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102872/64/1028726422.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191210/1028988715/Soglashenie-Abkhazii-i-Rossii-o-sofinansirovanii-zarplat-byudzhetnikov-prodlyat.html

Абхазо-российское соглашение о софинансировании заработной платы бюджетников в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания было подписано в 2015 году.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Кабинет министров Абхазии одобрил поправки в соглашение между Абхазией и Россией о совместном финансировании заработных плат отдельным категориям бюджетников на заседании во вторник 10 декабря.

Министр финансов республики Джансух Нанба уточнил, что изначально предполагалось продлить это соглашение до 2020 года, но в результате совместной работы двух сторон удалось его продлить до 2022 года включительно.

"В результате совместной работы с российской стороной удалось продлить срок соглашения до 2022 года и установить целевые показатели по среднемесячной зарплате бюджетников на каждый год", - подчеркнул Нанба.

Деньги
© CC0
Кабмин Абхазии одобрил повышение зарплат основным категориям бюджетников

Этот документ позволит абхазской и российской сторонам предусматривать объемы финансирования в бюджетах двух стран с 2020 по 2022 годы, отметил он. 

Соглашение между Абхазией и Россией о софинансировании заработной платы бюджетников в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания было подписано в 2015 году. Минимальное увеличение заработной платы некоторым категориям бюджетников в 2020 году составит от 10% до 12%.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
V — значит юбилей: Sputnik Абхазия 5 лет
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Первая пятилетка: юбилей Sputnik Абхазия в цифрах
Первая пятилетка: юбилей Sputnik Абхазия в цифрах
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться