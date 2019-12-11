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Минздрав Абхазии: долги перед медучреждениями России полностью погашены

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия подвел итоги работы за 2019 год, рассказал, каким образом возникали долги перед российскими медучреждениями и отчитался о ходе погашения задолженностей.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Минздрав Абхазии погасил долги перед российскими медучреждениями, которые накопились с 2012 по 2018 годы, сказал на пресс-конференции на Абхазском телевидении министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия.

"По состоянию на 2018 год включительно задолженность Минздрава перед медицинскими организациями России, начиная с 2012 года, составляла почти 59 миллионов рублей. Это переходящие долги, были проблемы, связанные со своевременным финансированием, количеством пациентов, которых становилось с каждым годом больше", - подчеркнул министр.

Также накопление долгов перед российскими медицинскими учреждениями было связано с тем, что в республике на то время не было полисов обязательного медицинского страхования.

"Помимо самого лечения, мы должны были приобретать еще различные расходные материалы, конструкции, для проведения этих вмешательств, это тоже в счет долга. В 2018 году в рамках бюджета Министерства здравоохранения нами на погашение задолженности было направлено  24 миллиона рублей", - рассказал Цахнакия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Тамаз Цахнакия

В 2019 году в соответствии с решением сопредседателей Межправительственной комиссии, абхазская сторона перепрофилировала  50 миллионов рублей российских средств на погашение всей оставшейся задолженности.

"То есть включительно по 2018 год. Мы в этом году направили около 35 миллионов рублей. Таким образом, задолженность перед государственными медицинскими учреждениями России с 2012-го по 2018 год включительно закрыта", - отметил он.

Что касается 2019 года, существует небольшая текущая задолженность. Минздрав Абхазии заключил с российскими клиниками договоры таким образом, чтобы своевременно оплачивать стоимость лечения пациентов и долги не накапливались. К концу года эта сумма будет незначительной, сказал Тамаз Цахнакия.

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Теги:
Министерство здравоохранения Абхазии, Тамаз Цахнакия


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