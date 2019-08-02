Платежом красен: Минздрав собирается выплатить долг российским клиникам в течение месяца

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Долг Абхазии российским клиникам в размере 31 миллиона рублей 120 тысяч рублей, будет погашен в течение месяца, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия отметил, что граждане Абхазии, не имеющие российского гражданства и полиса ОМС, теперь смогут также получить высокотехнологичную медицинскую помощь в ведущих клиниках России.

"Это крайне важный факт для граждан Абхазии не имеющих российского гражданства и полиса ОМС, ведь теперь в случае необходимости у нас не будет никаких препятствий для направления этих пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в ведущие федеральные научные клинические центры России", - сказал министр.

По словам Цахнакия, погашение долгов, набранные за период с 2012 по 2017 годы, поможет сэкономить немалые бюджетные средства по централизованной программе лечения за пределами республики. Эти деньги будут направлены на оказание специализированной помощи, как на территории Абхазии, так и за ее пределами.

Кроме того, отмечается, что из бюджета республики выделены средства в объеме 5 миллионов 811 тысяч рублей на приобретение специализированного санитарного транспорта класса "А". В течение двух месяцев будут приобретены четыре автомобиля скорой помощи марки "УАЗ", предназначенные для оказания скорой помощи в сельской местности.

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