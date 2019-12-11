Российские полисы ОМС получили более 49 тысяч жителей Абхазии

Тамаз Цахнакия на пресс-конференции рассказал о ходе выдачи полисов российской системы обязательного медицинского страхования жителям Абхазии и о том, какие виды лечения становятся доступными для граждан.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. За три квартала текущего года российские полисы обязательного медицинского страхования получили более 49 тысяч человек, постоянно проживающих на территории Абхазии, сказал на пресс-конференции на Абхазском телевидении министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия.

"Последние три-четыре месяца активность наших граждан, конечно, снизилась. В первые дни и месяцы, когда мы создали пункты по выдаче полисов ОМС, активность, конечно, была выше", - отметил министр.

К концу года количество граждан России, проживающих в Абхазии и получивших полисы ОМС, достигнет 50 тысяч человек, считает Цахнакия.

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования России, специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь на территории России получили около трех тысяч граждан Абхазии, владеющих полисами ОМС.

"Туда вошли и пациенты, которых мы отправляем по линии Минздрава. На первом этапе, конечно, какие-то сбои происходят, потому что программа новая, и межгосударственное соглашение требует дальнейшей реализации, доведения до сведения тех лечебных учреждений России, где наши больные получают специализированную помощь. Бывали моменты, когда полис не принимали, больным приходилось испытывать определенные сложности в этом отношении", - заметил министр.

Но при этом Минздрав Абхазии отслеживал пациентов, которых отправляли на территорию России на лечение, что со временем дало положительные результаты.

"Конечно, не весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи оказывается в рамках ОМС. Это те позиции, которые, к сожалению, мы пока не можем освоить на территории Абхазии, это больные кардиохирургического профиля, нейрохирургического профиля, прежде всего", - сказал Цахнакия.

Также министр отметил, что в рамках бюджета Минздрава Абхазии существует централизованная программа для граждан страны, которые не получили полисы ОМС.

"За три квартала текущего года по этой программе мы отправили на лечение за пределы страны более 600 пациентов. Это пациенты, которые не обладают российским гражданством, соответственно у них нет полиса ОМС. Им необходимо было оказывать помощь за пределами страны, особенно это касается тяжелых заболеваний центральной нервной системы, кардиохирургической помощи", - подчеркнул он.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в 2019 году пациентов в Российскую Федерацию отправили в полтора раза больше, заметил министр.

"То есть количество пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, особенно в части сердечно-сосудистой патологии, у нас выросло, и на их лечение направлено более 35 миллионов рублей", - сказал Цахнакия.

Летом 2017 года на встрече президентов Абхазии и России было подписано соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях России".

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