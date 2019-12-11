Просьба экономить: "Черноморэнерго" сообщило об ограничениях подачи электричества

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Поставка электроэнергии будет ограничена в вечернее время в трех районах республики, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

"В связи с существенно выросшими нагрузками на электрические сети, будет введены временные ограничения на подачу электроэнергии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отключения будут осуществляться на 30 минут по следующему графику:

20:00 - Отключение ВЛ-110 "Жоэквара". Без напряжения останутся ПС "Гагра -2", ПС "Холодная речка", ПС "Цандрипш-тяга", ПС "Гячрыпшь"

20:30 - Отключение ВЛ-110 "Пицунда" и ВЛ-110 "Алахадзыхь". Без напряжения останутся ПС "Пицунда" и ПС "Алахадзыхь"

21:00 Отключение ВЛ-110 "Калдахуара" и ввода-6 Т-1 и Т-2 на ПС "Ткуарчал ГРЭС". Без напряжения останутся ПС "Мысра", ПС "Мысра-тяга", ПС "Гудаута", ПС "Гудаута-тяга", ПС "Ткуарчал ГРЭС" со стороны 6 кВ.

Ранее начальник СУЭС Тимур Джинджолия рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия, что причиной частых отключений электроэнергии в Сухуме стало значительное повышение нагрузок на линии электропередач.

РУП "Черноморэнерго" убедительно просит экономить электроэнергию.

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