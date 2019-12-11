21:31 11 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.57
  • EUR70.46
Поиск
Знак, предупреждающий о высоком напряжении.

Часть Сухума останется без света утром 12 декабря

© Sputnik / Руслан Кривобок
В Абхазии
Получить короткую ссылку
2426 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102792/22/1027922249.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191211/1029001146/Chast-Sukhuma-ostanetsya-bez-sveta-utrom-12-dekabrya.html

В некоторых районах Сухума подача электроэнергии будет прекращена с десяти утра до полудня 12 декабря.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Подача электричества будет прекращена в районах Сухума - "Маяк", Новый район и в селах Нижняя Эшера и Ачадара с десяти утра до полудня 12 декабря, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

"В связи с возросшими нагрузками... будет отключена ПС "Сухум-2". На данной подстанции будут проводиться работы по устранению нагрева болтовых и контактных соединений оборудования подстанции", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее начальник СУЭС Тимур Джинджолия рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия, что причиной частых отключений электроэнергии в Сухуме стало значительное повышение нагрузок на линии электропередач.

Читайте также:

 

Теги:
Абхазия, Сухум, Черноморэнерго


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Королева Зозибини: лучшие фото с конкурса "Мисс Вселенная"
По сложной таектории: "Калибр" ударил по цели с борта фрегата "Адмирал Эссен"
Калькулятор тепла: как правильно заготовить дрова в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться