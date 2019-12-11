Часть Сухума останется без света утром 12 декабря

В некоторых районах Сухума подача электроэнергии будет прекращена с десяти утра до полудня 12 декабря.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Подача электричества будет прекращена в районах Сухума - "Маяк", Новый район и в селах Нижняя Эшера и Ачадара с десяти утра до полудня 12 декабря, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

"В связи с возросшими нагрузками... будет отключена ПС "Сухум-2". На данной подстанции будут проводиться работы по устранению нагрева болтовых и контактных соединений оборудования подстанции", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее начальник СУЭС Тимур Джинджолия рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия, что причиной частых отключений электроэнергии в Сухуме стало значительное повышение нагрузок на линии электропередач.

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