На вес золота: история единственного ювелира Очамчыры

В городе Очамчыра живет 74-летний Герман Лабахуа, который, несмотря на свой почтенный возраст, каждое утро приезжает на работу на своем мотороллере. Занятие у него редкое - он единственный в городе ювелир.

Герман Лабахуа говорит, что человек должен заниматься любимым делом до тех пор, пока на это есть силы и желание, именно поэтому он не бросает работу ювелира.

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Обручальное начало



Герман Лабахуа - человек старой закалки, он встает рано утром, позавтракав, направляется на своем стареньком, но надежном мотороллере в сторону Очамчырского рынка, именно там у него есть небольшая мастерская.

У входа на рынок нас по-хозяйски встретил пес, которого, как мы узнали позже, почему-то зовут Тушканчик. Весело виляя хвостом, он проводил нас до будки с надписью "Ювелир", зайдя в которую, мы увидели Германа Лабахуа, ожидающего очередных клиентов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Собака Тушканчик

Ювелирной работой он занимается уже 47 лет, а до этого увлекался рисованием.

"Как-то случайно я познакомился с человеком, который здесь работал, он меня заинтересовал, и я стал помогать ему. С тех пор я занимаюсь этим делом", - рассказывает Герман.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ювелир Герман Лабахуа

В советские времена работа ювелира была выгодной, было много заказов, говорит Лабахуа. Чаще всего люди тогда обращались к ювелирам с просьбой изготовить обручальные кольца. Эта работа была самой легкой, именно с нее и началась ювелирная карьера Лабахуа, в скором времени он освоил эту профессию.

Научиться работать с золотом или серебром, выполняя сложные заказы, было непросто, но кропотливый труд принес свои плоды. По словам Германа Лабахуа, главное в любой работе – добропорядочность.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ювелирной работой Герман занимается уже 47 лет

"Я всегда избегал какой-то примеси, сделать какую-то глупость для того, чтобы заработать на рубль больше. Это не из-за того, что я чего-то боюсь, просто нужно честно относиться к своей работе и людям", - подчеркнул ювелир.

Дело - не просто работа

Со времен СССР все изменилось настолько, что даже сравнивать нет смысла, говорит мастер, соединяя золотую цепочку, которую принесли к нему на починку. Бывает так, что за целый день приходит один человек, а то и никто не приходит.

Когда он уже запаял цепочку, клиентка спросила:

"А сколько я вам должна?" - На что мастер ответил:"50 рублей, но если нет - ничего страшного".

"Я знаю, что люди в Очамчыре в основном небогатые, поэтому за свою работу беру всего 50 рублей", - говорит Лабахуа.

Он рассказывает, что ювелирное дело для него не просто работа.

"Для меня это давно стало образом жизни. В этой мастерской я провел много времени, общение с людьми очень многое значит. Конечно, я здесь зарабатываю хоть небольшие, но деньги, сами знаете, какая у нас пенсия, на нее не проживешь", - подчеркнул он.

Рассчитавшись с клиенткой, ювелир решил показать нам свой мотороллер. Мастер с гордостью сказал, что транспорт этот очень экономичный и что десяти литров хватает чуть ли ни на месяц езды.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мотороллер мастера

А то, что у мотороллера есть только лобовое стекло, совершенно не лишает его комфорта, ездить на нем одно удовольствие не только летом, но и зимой, несмотря на холод, говорит Герман Лабахуа.

Отцовское царство

Ювелир рассказал, что у него большая семья, сын, дочь, жена и шестеро внуков. Дети уже давно живут за пределами страны, так как в Абхазии найти достойную работу сложно, отметил Лабахуа.

"Не смотря на свой солидный возраст, около трех лет назад Герман Лабахуа начал строить дом.

"Я уже не молод, и если умру, негде будет ставить гроб", - сказал мастер.

Дом ювелира © Sputnik / Томас Тхайцук

Дом Ювелира © Sputnik / Томас Тхайцук

Дом Ювелира © Sputnik / Томас Тхайцук

Дом Ювелира © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Дом ювелира

Ювелир пригласил нас посмотреть, как идет строительство, и мы направились к нему домой. Уходя, ювелир не стал закрывать свою мастерскую:

"Если кто-то сможет воспользоваться моими инструментами, то пусть крадут", - пошутил он.

Он уточнил, что строить на этом месте дом начал еще его отец. "Отцовское царство", - говорит Лабахуа.

Оказавшись во дворе Германа Лабахуа, мы увидели большую стройку, в передней части участка стоит старенький деревянный дом, который построил его отец, позади него новое строение.

© Sputnik / Томас Тхайцук Герман Лабахуа со своим старым другом

"В строительстве дома мне помогают сын и соседи, а этот забор, который вы видите, делал я сам, заливал бетон и так далее. Отцовский дом уже старый, ему около 70 лет, поэтому нужен новый дом", - объясняет ювелир.

Помимо одноэтажного дома, Герман Лабахуа планирует построить бассейн и гостевые домики на случай, если приедет большое количество людей на ночлег.

Затем ювелир пригласил нас в дом, поднять по стакану белого или красного вина, или же рюмочку чачи или ликера. Поблагодарив хозяина за гостеприимство, мы отправились на работу, а мастер вернулся в свою мастерскую, где его уже ждал зашедший в гости старый друг.

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