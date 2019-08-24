"Когда б вы знали из какого сора": ювелирное дело сестер Кольцовых

Сестры Кольцовы не профессиональные ювелиры, их небольшое семейное дело началось с обычной прогулки по морскому берегу. Именно там они впервые поняли, что найти прекрасное можно, буквально взглянув себе под ноги.

Татьяна и Софья Кольцовы создают удивительные украшения из природных материалов. Как сестры нашли общее дело и как их увлечение переросло в профессиональное занятие, читайте в материале Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik.

Морские картины

Общее увлечение у сестер появилось три года назад, все началось с обычной прогулки по морскому берегу. Прежде чем начать работать с изделиями из смолы и сухоцветов, сестры Кольцовы создавали сувениры из щепок, выброшенных штормом на берег и картины из морских стеклышек.

© Sputnik / Томас Тхайцук Общее увлечение у сестер появилось три года назад, все началось с обычной прогулки по морскому берегу

"Прогуливаясь по пляжу мы часто натыкаемся на палки, разбросанные по берегу. Если присмотреться, каждая щепка имеет уникальную форму, а некоторые напоминают разных зверей: кошек, собак, черепашек. Мы начали собирать щепки и делать из них сувениры. Мастерили различные композиции, корабли, картины из щепок. Затем придумали делать фоторамки, соединяя щепки между собой бечевкой. Однажды пришла идея заполнять рамки рисунками из морских стеклышек. Так появились наши первые стеклянные картины", - рассказывает Татьяна Кольцова.

Сувениры сестер Кольцовых быстро стали набирать популярность у туристов. Пошли заказы.

Из морского стекла Татьяна и Софья придумали делать украшения. Увлечение сестер переросло в небольшое семейное дело.

Сама идея использовать морские стеклышки для украшений не нова, но в Абхазии и в России этим практически никто не занимается.

«Мы не обрабатываем стекла, берем их в готовом виде, и подбираем подходящую для основы форму. С металлом мы не работаем, основы для украшений заказываем у ювелиров. Используем материал, который лежит у нас под ногами, и находим в нем прекрасное», - продолжает Софья.

© Sputnik / Томас Тхайцук Из морского стекла Татьяна и Софья придумали делать украшения

Увлеченные сувенирами из морского стекла, сестры стали использовать все больше материалов.

В детстве Татьяна и Софья любили собирать цветы и сушить их в книгах. Спустя много лет они вернулись к забытому занятию.

"Где бы мы ни находились, в поездке, в путешествии, в горах - мы всегда собираем цветы. Наши друзья и родные тоже собирают их для нас. Мы сушим цветы в нотных книгах, и у нас их очень много. Для украшений используем герань, фиалки, сурепку, клевер, листья киви и винограда, мяту собираем, чабрец. Самый неприметный полевой цветок в украшении смотрится красиво. Мы знаем не все названия растений, но стараемся их изучать. Людям интересно знать, какой именно цветок они носят в своих украшениях", - делится Татьяна.

У каждого цветка есть символика, и сестры верят, что цветы могут воздействовать на человека и даже влиять на его судьбу.

Мастерская "передвижников"

Софья живет в Сухуме, а Татьяна в Сочи. Мастерской у них нет, все находки, которые могут пригодиться в работе, они складывают в деревянные ящики. Ездят друг другу в гости, а иногда даже на природе находят удобное место и приступают к работе. Большую часть украшений сестры создают не на заказ, а когда приходит вдохновение.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мастерской у них нет, все находки, которые могут пригодиться в работе, они складывают в деревянные ящики

Цветы в смоле

Процесс создания украшений из эпоксидной смолы и сухоцветов делится на несколько этапов. Татьяна и Софья работают сообща, первые этапы выполняет Татьяна, а Софья завершает работу. В начале работы выбирают основу, специально заказанную у ювелиров, затем полимерную глину. Среди большой палитры цветов, сестры предпочитают синюю глину с вкраплениями графита.

По словам мастериц, украшения из этой глины пользуются спросом у покупательниц. Определившись с выбором, мастерица разминает глину и распределяет ее по основе. По краям украшения остаются лишние детали, Татьяна быстро от них избавляется, получается заполненная и гладко покрытая глиной основа. Затем идет третий этап – запекание.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глина запекается при 130-150 градусах в течение 10-15 минут

"Мы запекаем наши украшения в печи. Для этого подойдет и бытовая духовка, но в ней потом не желательно готовить, и для наших работ у нас есть отдельная печь", - объясняет Татьяна.

Глина запекается при 130-150 градусах в течение 10-15 минут. Под действием высокой температуры глина застывает и становится похожа на фарфор. Следующим шагом идет выбор цветка и заливка изделия ювелирной смолой.

"Прикладываем цветы к готовой основе и смотрим сочетаются ли цвета, все ли гармонично. Мы пробовали много разной смолы прежде, чем найти подходящую", - объясняет Софья.

Помимо смолы, которая требует запекания6 сестры используют и ту, которая застывает под воздействием ультрафиолета.

Чтобы распределить смолу по украшению, Софья берет палку похожую на спицу, с тонким наконечником и, стараясь не выходить за края, равномерно распределяет смолу. Под ультрафиолетовой лампой смола быстро застывает - украшение готово.

© Sputnik / Томас Тхайцук После покрытия оставляем изделие на 24 часа, следя за температурой и влажностью в помещении

"Существует и другой метод застывания смолы. Он более долгий, но именно с него мы и начинали. После покрытия оставляем изделие на 24 часа, следя за температурой и влажностью в помещении. Результат от этого не меняется. Иногда продолжаем использовать эту технику", - говорит Софья.

Татьяна и Софья Кольцовы реализуют свои украшения через соцсети и часто посещают арт-маркеты.

"Мы участвуем во многих арт-маркетах, но самый душевный и теплый это наш сухумский арт-маркет. Мы всегда к нему готовимся и делаем побольше украшений», - делится Софья.

Обе сестры совмещают основную профессию с созданием украшений. Татьяна по специальности журналист, Софья работает в Абхазии в агентстве Россотрудничества. Но после трех лет работы с украшениями, увлечение сестер все больше заполняет их жизнь.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изготовление бижутерии сестер Кольцовых

Постепенно и остальные члены семьи Татьяны и Софьи также стали активно участвовать в процессе, помогать с доставкой, да и просто присматриваться к окружающей природе - ведь именно в ней источник вдохновения и именно она подарила семье Кольцовых их ювелирное дело.

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