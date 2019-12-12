Крайние меры: как ГАИ борется с неправильной парковкой в Сухуме

Госавтоинспекция Абхазии проводит рейдовые мероприятия в Сухуме. Сотрудники ГАИ с девяти утра пытались убрать неправильно припаркованные автомобили с улиц и освободить тротуары для пешеходов.

Рейды продлятся неделю. Нарушителей просят переставить автомобиль, если же хозяин не находится, то снимают госномера. По словам начальника столичной Госавтоинспекции, пойти на "крайние меры" сотрудникам ГАИ пришлось из-за пренебрежительного отношения горожан к правилам дорожного движения.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Доброе утро, Сухум!

Звук милицейской сирены и громовой голос: "Водитель Honda, уберите свою машину с пешеходного перехода". Так началось утро в Сухуме в четверг 12 декабря.

Сотрудники ГАИ с 9 утра пытаются расчистить центральные улицы столицы от неправильно припаркованных машин.

Вскоре объявляется хозяин Honda. Женщина быстро заводит машину и отъезжает с пешеходного перехода, затем паркуется немного дальше, но уже в положенном месте.

"Просто, когда я сюда приехала, других мест не было. Пришлось припарковаться прямо на пешеходном переходе, – пытается она объяснить гаишнику причину стоянки на "зебре". – Вы наводите тут порядок – это, конечно, хорошо, но только пусть закон касается всех. И крутых машин, и обычных".

Автоинспекторы начали утренние рейды сразу на четырех центральных улицах – Лакоба, Ардзинба, Гулиа и проспекте Леона. Здесь с 9:00 до 13:00 – час пик. Именно на этих улицах расположены три школы, два детских сада, офисные здания, а также МВД, СГБ и Нацбанк. И вокруг ни одной полноценной парковки, где люди могли бы без нарушения закона оставить свои машины.

© Sputnik / Томас Тхайцук Госавтоинспекция Абхазии проводит рейдовые мероприятия в Сухуме

К совести через громкоговоритель

На пересечении проспекта Леона и улицы Лакоба порядок наводит лично начальник ГАИ Батал Агрба.

"На сегодняшний день мы видим, как у нас в городе Сухум загружена дорога, большое количество транспорта. И когда человек паркуется в неположенном месте, он затрудняет проезд другим участникам движения, возникают заторы, неудобства, кто-то опаздывает на работу, кто-то в больницу не может доехать. Это одна сторона медали. Вторая – неудобства для пешехода. Часто паркуются прямо на пешеходном переходе. К сожалению, наши граждане очень несерьезно, пренебрежительно к правилам дорожного движения относятся, так что паркуются даже прямо на тротуаре", – поясняет он.

Самые наглые водители выезжают прямо на тротуары. По словам Агрба, ставить машину там, где вздумается только из-за того, что в центре нет парковки, никому не позволено.

Автоинспекторы для начала фиксируют нарушение, предупреждают водителей, объясняют им, что неправильная парковка мешает и пешеходам, и другим автовладельцам. К совести нарушителей взывают с помощью мегафона. Если хозяин машины в течение 15-20 минут не объявляется, то сотрудники ГАИ прибегает к крайним мерам – снимают номера.

"Мы понимаем, что в соответствии с законодательством мы не имеем права снять номерной знак для привлечения к административной ответственности или обеспечения административного материала. Но на сегодняшний день это вынужденная мера. Если мы этого не сделаем, то мы не сможем пресечь нарушения, которые создают не только неудобства, но и аварийные ситуации. Из-за неправильно припаркованной машины пешеход попадает в опасную зону – на проезжую часть. Пешеходная часть должна быть свободной для пешехода", – подчеркнул Батал Агрба.

Как только сотрудники ГАИ начинают откручивать номерные знаки, сразу же объявляются владельцы автомобилей.

"Наши автолюбители из окон своих офисов смотрят на то, как работает ГАИ, слышат, что их вызывают за неправильную парковку, но не выходят к нам, боясь, что их привлекут к административной ответственности. Они спускаются из офисов и начинают просить не снимать номера только тогда, когда мы начинаем их откручивать. Это крайняя мера. Так мы хотя бы имеем возможность поговорить с нарушителями, попросить их впредь быть более сознательными", – отметил Агрба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Как только сотрудники ГАИ начинают откручивать номерные знаки, сразу же объявляются владельцы автомобилей

Но хозяин объявляется вовремя не всегда. И тогда нарушителю необходимо будет искать свое имущество в ГАИ города Сухум.

За 15 минут работы на перекрестке проспекта Леона и улицы Лакоба, автоинспекторы фиксируют семерых нарушителей.

"Из семи человек, пять подошли к своим машинам, когда увидели, что номера откручивают. Они все прекрасно понимают, но говорят: "А куда я поставлю свою машину". Но это же не причина ставить машину там, где люди ходят. Пока вроде понимают. Но наша задача, чтобы люди не только понимали, но и не делали так", – добавляет Агрба.

Сухумское столпотворение

Следующий участок, где ГАИ наводит порядок, – самая загруженная точка столицы, это центральный рынок. Здесь каждый водитель пытается вплотную подъехать к нужному магазину или прилавку и закупиться. Правильная парковка здесь мало волнует не только водителей, но и парковщиков, которые, по логике вещей, как раз и должны следить за порядком.

© Sputnik / Томас Тхайцук За 15 минут работы на перекрестке проспекта Леона и улицы Лакоба, автоинспекторы фиксируют семерых нарушителей

Уже по улице Ардзинба ближе к рынку попадаются первые нарушители. Владельцев автомобилей находятся быстро.

"Не всегда здесь паркуюсь, просто сейчас другого места не нашел. Просто хотел быстро забежать в магазин, купить кое-что и уехать. Но не успел", – объясняет один из нарушителей, который предпочитает не называть свое имя.

Другой водитель приехал на мельницу, которая расположена внутри рынка. Оставил кукурузу для помола, а машину припарковал прямо на перекрестке на улице Гулиа. Молодого человека даже не смущает то, что он оставил автомобиль в неположенном месте и создает аварийную ситуацию – закрывает видимость водителям.

"Если вы оставили кукурузу на мельнице, то отгоните машину, поставьте там, где есть место. А когда кукуруза будет готова, пригоните, загрузите и уедете. Зачем стоять на перекрестке и мешать другим водителям?" – объясняют ему сотрудники ГАИ.

Если одни не понимают, что они нарушают правила и паркуются в неположенном месте, то другие делают это осознанно.

"Честно говоря, видел, что здесь висит знак и парковка запрещена, но пришлось сделать экстренную остановку, – оправдывается автомобилист Мурат. – Обычно правильно паркуюсь. Очень уважительно отношусь к рейдовым мероприятиям. Это правильная работа. Мы будем стараться не нарушать и тем самым поддерживать сотрудников ГАИ".

© Sputnik / Томас Тхайцук Рейды продлятся неделю

Нарушают и таксисты, которые расположились прямо на перекрестке улиц Гулиа и Имама Шамиля. Завидев автоинспекторов, они сразу же начинают отгонять свои машины.

Но эффект от таких рейдов виден только в течение первого часа, затем расчищенные автоинспекторами участки опять заполняют автомобили, и пустой тротуар вновь превращается в парковку.

Читайте также: