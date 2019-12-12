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Батал Агрба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Агрба о парковке в Сухуме: принцип "ставлю, где хочу" проблему не решит

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Начальник ГАИ Сухума Батал Агрба в интервью Sputnik Абхазия рассказал, к каким вынужденным мерам прибегают блюстители порядка для того, чтобы заставить автовладельцев соблюдать правила парковки.

ГАИ запустила в Сухуме операцию "Парковка". Автоинспекторы расчищают улицы столицы от машин, которые припаркованы с нарушением правил движения.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Видеофакт: ГАИ снимает номера у нарушителей правил парковки в Сухуме

"Когда человек паркуется в неположенном месте, он затрудняет проезд другим участникам движения, возникают заторы и неудобства, кто-то опаздывает на работу, кто-то не может доехать в больницу. Это одна сторона медали. Вторая сторона – неудобства для пешеходов. Наши граждане к этому относятся пренебрежительно, паркуются прямо на пешеходных переходах. Наши автолюбители из окон наблюдают, как их вызывают, но не подходят, зная, что их привлекут к административной ответственности. У нас одна крайняя мера, хоть мы и понимаем, что она не совсем законна. Понимаем, что в соответствии с законодательством сотрудники не имеют права снимать номерной знак для привлечения к административной ответственности или обеспечения административного материала. Но на сегодняшний день это вынужденная мера. Мы будем изымать номерные знаки. Посмотрим, что покажет практика, но подход "ставлю, где хочу" – это не решение вопроса", - сказал Агрба.  

Рейды ГАИ в Сухуме продлятся в течение недели. Нарушителей просят переставить автомобиль, если же хозяин не находится, то снимают госномера.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия 12 декабря в 18:35.

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Теги:
парковки, МВД Абхазии, ГАИ


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