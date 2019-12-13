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Российские разведчики уничтожили вооруженных "боевиков" в горах Абхазии

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Учебно-боевые задачи отрабатывались в течение трех дней на полигоне Цабал в Абхазии, и в дневное, и в ночное время.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе учения уничтожили кочующие отряды условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) в горах. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военные с помощью беспилотников провели разведку местности и обнаружили рассредоточенные в горах отряды противника.

Мобильные группы военнослужащих на бронеавтомобилях "Тигр-М" атаковали "боевиков" и поразили их из автоматических станковых гранатометов АГС-17 "Пламя", пулеметов "Корд" и "Печенег".

Всего в тактико-специальном учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ.

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